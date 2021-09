Żużel. IV Memoriał Krystiana Rempały dla Bartosza Smektały. Sam Masters zdał casting?

W Unii Tarnów po spadku myślą o składzie na zmagania w 2. Lidze Żużlowej. Idealnym polem do obserwacji dla nowych działaczy był IV Memoriał Krystiana Rempały, w którym dominowali wychowankowie, bądź obecni zawodnicy "Jaskółek". Dla niektórych zawodników mógł to być casting. W Mościcach z pewnością zastanawiają się nad dalszą przyszłością Dawida Lamparta czy Oskara Bobera. Miejsca juniorskie zająć powinni Piotr Świercz i Przemysław Konieczny, bo Dawid Rempała przenosi się do Stelmet Falubazu.

Kilka tygodni temu w rozmowie z naszym portalem - Robert Wardzała, były żużlowiec tarnowskiego klubu proponował koncepcję składu opartego na wychowankach. Padło m.in. nazwisko Patryka Rolnickiego, dla którego sezony za miedzą w Rzeszowie, nie były specjalnie udane. W tę koncepcję wpisywałby się także Piotr Pióro. 22-letni wychowanek "Jaskółek" sezon 2021 miał wybitnie stracony - w Orle Łódź wystartował zaledwie w ośmiu wyścigach.

Reklama

Były gwiazdy, casting Mastersa?

Gwiazdami IV Memoriału Krystiana Rempały byli: Bartosz Smektała, Jakub Jamróg, Siergiej Łogaczow i Bartłomiej Kowalski. Ich w notesie tarnowskich działaczy nie ma. Smektała, Jamróg i Łogaczow porozumieli się już z obecnymi pracodawcami i będą kontynuowali karierę zarówno w PGE Ekstralidze, jak i w eWinner 1. Lidze. Kowalski natomiast przebiera w ofertach, bije się o niego niemal cała najwyższa klasa rozgrywkowa. Nad swoją przyszłością zapewne zastanawia się Ernest Koza. Dla niego zejście na trzeci szczebel byłby krokiem wstecz, dlatego możliwe jest, że pozostanie za zapleczu elity.

Ciekawym nazwiskiem na liście startowej był Sam Masters. Występ w turnieju mógł być dla Australijczyka tzw. "castingiem". To w drugoligowych realiach ceniony zawodnik, w piątek uzbierał 11 "oczek" i zakończył zawody na czwartej pozycji. Gdyby zdążył na start w swoim pierwszym wyścigu, wtedy mógłby bić się nawet o wygraną. Kto wie, czy Unia nie skieruje swojej uwagi w kierunku Szymona Szlauderbacha. Wobec problemów Metaliki Recycling Kolejarza Rawicz, obiecujący wychowanek Unii Leszno byłby ciekawą kandydaturą dla tarnowian. Szczególnie, że przez najbliższe dwa lata wpisywałby się w status zawodnika U-24.

Faworyci nie zawiedli, pech Rolnickiego

Losy wygranej zostały rozstrzygnięte w ostatniej gonitwie dnia, kiedy pod taśmą stanęli faworyci: Bartosz Smektała, Siergiej Łogaczow, Jakub Jamróg i Ernest Koza. Żużlowcy dojechali do mety dokładnie w tej kolejności, a to sprawiło, że na czoło stawki w klasyfikacji wysunął się Smektała. Drugą lokatę w zawodach zajął Jamróg, a trzecią Łogaczow. Pecha miał Patryk Rolnicki, który po upadku w biegu dziesiątym był niezdolny do dalszej jazdy. W kraksie udział wziął też Bartłomiej Kowalski. On na szczęście kontynuował zawody.



WYNIKI:

1. Bartosz Smektała - 13 (3,1,3,3,3)



2. Jakub Jamróg - 12 (2,3,3,3,1)



3. Siergiej Łogaczow - 12 (2,3,2,3,2)



4. Sam Masters - 11 (w,3,3,2,3)



5. Ernest Koza - 10 (3,1,3,3,0)



6. Bartłomiej Kowalski - 10 (3,2,2,2,1)



7. Szymon Szlauderbach - 9 (1,1,2,2,3)



8. Daniel Jeleniewski - 8 (2,2,2,d,2)



9. Piotr Świercz - 7 (2,2,1,0,2)

10. Dawid Lampart - 5 (3,u,0,2,d)



11. Oskar Bober - 5 (0,3,1,1,0)



12. Piotr Pióro - 4 (1,w,0,0,3)



13. Dawid Rempała - 4 (0,0,1,1,2)

14. Patryk Rolnicki - 3 (1,2,w,-,-)

15. Przemysław Konieczny - 3 (1,0,0,1,1)

16. Patryk Zieliński - 2 (0,1,1,0,0)

17. Mateusz Gzyl - 2 (0,1,1)

BIEG PO BIEGU:

1. Lampart, Jamróg, Rolnicki, Rempała

2. Koza, Świercz, Szlauderbach, Gzyl, Masters (w/2min)

3. Kowalski, Łogaczow, Konieczny, Bober

4. Smektała, Jeleniewski, Pióro, Zieliński

5. Bober, Jeleniewski, Koza, Rempała

6. Masters, Rolnicki, Smektała, Konieczny

7. Łogaczow, Świercz, Zieliński, Lampart (u)

8. Jamróg, Kowalski, Szlauderbach, Pióro (w)

9. Masters, Łogaczow, Rempała, Pióro

10. Koza, Kowalski, Zieliński, Rolnicki (w)

11. Smektała, Szlauderbach, Bober, Lampart

12. Jamróg, Jeleniewski, Świercz, Konieczny

13. Smektała, Kowalski, Rempała, Świercz

14. Łogaczow, Szlauderbach, Gzyl, Jeleniewski (d)

15. Koza, Lampart, Konieczny, Pióro

16. Jamróg, Masters, Bober, Zieliński

17. Szlauderbach, Rempała, Konieczny, Zieliński

18. Pióro, Świercz, Gzyl, Bober

19. Masters, Jeleniewski, Kowalski, Lampart (d)

20. Smektała, Łogaczow, Jamróg, Koza