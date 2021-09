Żużel. IMŚJ. Miśkowiak wygrał najnudniejsze zawody w roku. Świetna postawa Polaków

To, co wydarzyło się na torze w Krośnie, weszło do czołówki najgorszych zawodów żużlowych. Druga runda Indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów naznaczona była upadkami, przerwami i nudą na torze. Świetnie odnaleźli się w tym Polacy. Jakub Miśkowiak wygrał zawody, zostając liderem cyklu. Na podium stanął też Mateusz Cierniak, a w finale pojechał jeszcze Wiktor Lampart.

