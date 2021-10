Żużel. IMŚJ. Miśkowiak dołączył do panteonu polskich mistrzów! O losie mistrzostwa zdecydował finał

Decydująca runda IMŚJ skupiała się przede wszystkim na rywalizacji dwóch zawodników - Jakuba Miśkowiaka i Madsa Hansena. Obaj dość wyraźnie odjechali reszcie stawki i raczej nie zanosiło się, by ktoś miał zawalić turniej w Pardubicach. Polak miał przewagę nad rywalem tylko dwóch punktów, więc nie mógł pozwolić sobie na błąd.

Równo i nudno

Hansen i Miśkowiak potwierdzili, po co przyjechali. Nie oznacza to jednak, że byli bezbłędni. Rzecz w tym, że już po drugiej serii startów nikt nie miał szans na punktowy komplet. Nie brakowało zaskoczeń. Długo świetnie jechał Daniel Klima. Sensacyjne zwycięstwo zdobył m.in. Matthew Gilmore. Niektórzy faworyci jechali natomiast poniżej oczekiwań.

Finalnie zatem każda strata punktów była dość kosztowna. To mogło się podobać kibicom, bo długo klarowała się czołówka zmagań. Niestety tylko w ten sposób zawody dostarczały emocje. Samym biegom brakowało atrakcyjności. Zdecydowana większość wyścigów rozstrzygała się już na pierwszym łuku. Tor przygotowano dobrze, bo żużlowcy jeździli płynnie. Gorzej jednak z przygotowaniem kilku ścieżek. By wyprzedzić rywala po szerokiej, zawodnik musiał być zdecydowanie szybszy od przeciwnika.

W takiej walce odnaleźli się Miśkowiak i Świdnicki. Obaj zaliczyli wpadki, ale szybko wyciągnęli z nich wnioski, więc o ich awans do decydującej części zmagań nie stał pod znakiem zapytania. W Gorzej wyglądała sytuacja Wiktora Lamparta, ale ten w ostatnim biegu zrobił, co do niego należało. Oprócz zapewnienia sobie półfinału w zasadzie wyrzucił on z niego Francisa Gustsa. To oznaczało, że zawodnik Motoru w zasadzie zapewnił sobie medal IMŚJ.

Decydująca walka w decydującym wyścigu

W półfinałach miejsca na błąd nie było. Wiedział o tym Miśkowiak, który pewnie wygrał swój bieg. Ostatni w nim przyjechał Lampart, dlatego ostatecznie musiał on zadowolić się trzecim miejscem. Drugi półfinał zaczął się od pechowej sytuacji pomiędzy Madsen Hansenem i Norickiem Bloedornem. Głównie ucierpiał w niej Niemiec, którego stopa wkręciła się w tylne koło motocykla rywala.

Powtórkę z zaciekawieniem oglądał Miśkowiak. Przez kilkadziesiąt sekund mógł on cieszyć się z mistrzostwa, bo Hansen jechał za Bloedornem i Świdnickim. Duńczyk nie odpuścił i szybko zaczął kąsać Polaka. Świdnicki mógł pojechać lepiej. Za często odchodził on od krawężnika, zamiast konsekwentnie pilnować swojej pozycji. Duński zawodnik to wykorzystał i ostatecznie wszedł do finału.

Tym samym decydująca walka o mistrzostwo rozegrała się w ostatnim wyścigu. W niej emocje trwały tylko do wyjścia z pierwszego łuku, bo Polak wpadł w lekką koleinę, co wykorzystać chciał Hansen. Potem zawodnik Włókniarza Częstochowa odjechał jednak reszcie, potwierdzając swoją wyższość nad rywalami.



Klasyfikacja końcowa:

1. Jakub Miśkowiak (Polska) - 13 (3,1,3,3,3)+3+3 - 20 punktów

2. Mads Hansen (Dania) - 12 (3,2,2,2,3)+2+2 - 18 punktów

3. Jan Kvech (Czechy) - 11 (2,3,1,3,2)+2+1 - 16 punktów

4. Norick Bloedorn (Niemcy) - 12 (3,2,3,3,1)+3+0 - 14 punktów

...

5. Mateusz Świdnicki (Polska) - 9 (0,3,2,3,1)+1 - 12 punktów

6. Petr Chlupac (Czechy) - 9 (2,1,2,2,2)+1 - 11 punktów

7. Wiktor Lampart (Polska) - 9 (1,1,3,1,3)+0 - 10 punktów

8. Lukas Baumann (Niemcy) - 8 (2,3,0,1,2)+0 - 9 punktów

...

9. Daniel Klima (Czechy) - 8 (3,2,1,1,1) - 8 punktów

10. Francis Gusts (Łotwa) - 8 (2,2,1,2,1) - 7 punktów

11. Alexander Woentin (Szwecja) - 6 (1,0,2,0,3) - 6 punktów

12. Daniił Kołodinski (Łotwa) - 6 (1,0,3,0,2) - 5 punktów

13. Matthew Gilmore (Australia) - 5 (0,3,0,2,0) - 4 punkty

14. Drew Kemp (Wielka Brytania) - 2 (1,0,0,1,0) - 3 punkty

15. Steven Goret (Francja) - 2 (0,1,1,0,0) - 2 punkty

16. Marko Lewiszyn (Ukraina) - 0 (0,0,0,0,w) - 1 punkt

Bieg po biegu:

1. Hansen, Baumann, Woentin, Gilmore

2. Miśkowiak, Chlupac, Kemp, Goret

3. Klima, Gusts, Lewiszyn, Kołodinski

4. Bloedorn, Kvech, Lampart, Świdnicki

5. Świdnicki, Hansen, Chlupac, Lewiszyn

6. Baumann, Klima, Lampart, Kemp

7. Kvech, Gusts, Miśkowiak, Woentin

8. Gilmore, Bloedorn, Goret, Kołodinski

9. Bloedorn, Hansen, Gusts, Kemp

10. Kołodinski, Chlupac, Kvech, Baumann

11. Lampart, Woentin, Goret, Lewiszyn

12. Miśkowiak, Świdnicki, Klima, Gilmore

13. Miśkowiak, Hansen, Lampart, Kołodinski

14. Świdnicki, Gusts, Baumann, Goret

15. Bloedorn, Chlupac, Klima, Woentin

16. Kvech, Gilmore, Kemp, Lewiszyn

17. Hansen, Kvech, Klima, Goret

18. Miśkowiak, Baumann, Bloedorn, Lewiszyn (w)

19. Woeentin, Kołodinski, Świdnicki, Kemp

20. Lampart, Chlupac, Gusts, Gilmore



Półfinał 1: Miśkowiak, Kvech, Chlupac, Lampart

Półfinał 2: Bloedorn, Hansen, Świdnicki, Baumann

Finał: Miśkowiak, Hansen, Kvech, Bloedorn