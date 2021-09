Żużel. IMŚJ. Mateusz Cierniak z dziką kartą na turniej w Krośnie

Przed nami druga odsłona tegorocznych Indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów. Po zmaganiach w Stralsund (Niemcy) prowadzi Mads Hansen, który w wyścigu finałowym pokonał Jakuba Miśkowiaka oraz Wiktora Lamparta. Dzięki triumfowi, Duńczyk ma dwa punkty przewagi nad Miśkowiakiem, mimo że w zawodach, większą ilość punktów zdobył Polak.

Drugi finał FIM Speedway U21 World Championship odbędzie się w Krośnie. Miasto położone we południowo-wschodniej Polsce to odradzający się ośrodek żużlowy, który w ostatnich dwóch latach zanotował fantastyczny postęp. Przed rokiem, miejscowa drużyna awansowała na drugi poziom rozgrywkowy w Polsce, a w miniony weekend awansowała do finału zmagań, dzięki czemu powalczy o awans do najlepszej żużlowej ligi świata - PGE Ekstraligi.

Miejscowi kibice będą wspierać zawodników reprezentacji Polski. Do tych, którzy są stałymi uczestnikami tegorocznych zmagań (Lampart, Miśkowiak oraz Świdnicki) dołączy Mateusz Cierniak, który otrzymał dziką kartę" na nadchodzące zmagania.

Cierniak to jeden z największych talentów polskiego speedway’a. Młodzieżowiec ma na swoim koncie m.in. złoty medal Mistrzostw Europy Par 2020 z Terenzano oraz tytuł Drużynowego Mistrza Świata Juniorów, który zdobył wraz z Lampartem i Miśkowiakiem w ubiegły piątek w Bydgoszczy. Na co dzień, Cierniak reprezentuje barwy Motoru Lublin, w którym osiąga średnią punktową na poziomie 1,33 punktu na wyścig.

Drugi finał FIM Speedway U21 World Championship odbędzie się w 25 września w Krośnie. Bilety na to wydarzenie są dostępne na eBilet.pl. Zawody rozpoczną się o godzinie 19:00. Transmisja na żywo będzie dostępna na kanale Eurosport.

Ceny biletów

Trybuna kryta: 50 zł

Trybuna odkryta: 40 zł

Pakiet 1+1 - 50 zł

Pakiet 1+2 - 60 zł

Pakiet 2+1 - 80 zł

Pakiet 2+2 - 100 zł

Drugi łuk: 30 zł

Pakiet 1+1 - 40 zł

Pakiet 1+2 - 50 zł

Pakiet 2+1 - 60 zł

Pakiet 2+2 - 70 zł

Miejsca stojące: 30 zł

Bilety pakietowe: Osoba dorosła + osoba do 18 roku życia

Niepełnosprawni - Pakiet 1+1 (z opiekunem)

Dzieci do lat 7 wchodzą za darmo (rocznikowo)