Żużel. Hans Nielsen ogłosił kadrę Danii. Brakuje gwiazd i największego talentu

Duńska federacja motocyklowa opublikowała oficjalną listę zawodników powołanych przez Hansa Nielsena. do reprezentacji Danii. W gronie powołanych – zgodnie z przewidywaniami – nie znaleźli się Nicki Pedersen i Kenneth Bjerre. Zaskakuje za to brak Marcusa Birkemose.

Nadchodzący sezon w polskiej reprezentacji stać ma pod znakiem zgody i zakopywania wojennych toporów. Wiele mówi się o tym, by zielone światło na powrót do reprezentacji mieli dostać bracia Pawliccy czy Maciej Janowski - zawodnicy skonfliktowani z dotychczasowym szkoleniowcem, Markiem Cieślakiem, który podważył zasadność przesłanych przez nich zwolnień lekarskich przed jednym z towarzyskich spotkań. Rafał Dobrucki po objęciu seniorskiej drużyny narodowej ma podobno wyciągnąć do nich rękę na zgodę.

W Danii sytuacja wygląda zgoła inaczej - trzykrotny indywidualny mistrz świata, Nicki Pedersen, wciąż pozostaje poza kadrą ze względu na jego prywatny konflikt z inną legendą jutlandzkiego speedwaya - Hansem Nielsenem, który pełni w reprezentacji funkcję selekcjonera. Próżno szukać w zestawieniu także kolegi Pedersena z MRGARDEN GKM-u Grudziądz - Kennetha Bjerre. Filigranowy Duńczyk zdecydował się jakiś czas temu zakończyć karierę reprezentacyjną.

Największym zaskoczeniem wydaje się brak Marcusa Birkemose. 17-latek ma za sobą niezwykle udany sezon. Został młodzieżowym mistrzem kraju i zajął wysokie trzecie miejsce w czempionacie seniorskim. Ponadto, wywalczył tytuł indywidualnego mistrza Europy juniorów i poprowadził swych rodaków - do drużynowego wicemistrzostwa świata w kategorii do 21 lat. W barwach drugoligowego PSŻ-u Poznań (klubu do którego wypożyczyła go Moje Bermudy Stal) notował średnio aż 2,225 punktu na bieg. W Gorzowie Wielkopolskim liczą na to, iż ten duński nastolatek znacznie pomoże drużynie Bartosza Zmarzlika w zdobyciu złota DMP 2021.

- Ze względu na sprawy osobiste, trudno jest mi w pełni skoncentrować się na żużlu na tak wysokim poziomie - wyjaśnia na stronie związku. Brzmi to nieco enigmatycznie, dla kibiców Stali może nawet przerażająco. Hans Nielsen stara się jednak załagodzić sytuację i zapewnia, że gdy tylko nastolatek uporządkuje wszystkie sprawy, to w reprezentacji czekać będą na niego otwarte drzwi.

Kadra żużlowej reprezentacji Danii na sezon 2021:

Seniorzy: Leon Madsen, Anders Thomsen, Mikkel Michelsen, Niels Kristian Iversen, Michael Jepsen Jensen, Nicolai Klindt, Rasmus Jensen, Frederik Jakobsen, Andreas Lyager, Jonas Jeppesen, Matias Nielsen, Patrick Hansen, Jason Jørgensen.

Juniorzy: Mads Hansen, Jonas Seifert, Tim Sørensen, Jonas Knudsen, Emil Pørtner, Esben Hjerrild, Benjamin Basso, Emil Breum, Chris Wænnerstrøm, Jesper Knudsen, Silas Hoegh, Rasmus Pedersen, Villiam Drejer.