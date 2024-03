Żużel. Hans Andersen. Bolesny upadek duńskiej gwiazdy. Miał być kolejnym mistrzem

Hans Andersen to już były żużlowiec, który podczas swojej kariery osiągnął wiele, ale może towarzyszyć mu uczucie niespełnienia . Był gwiazdą, miał papiery na mistrza świata. Mistrzem został, nawet dwukrotnym, lecz "tylko" w drużynie po wygranych Drużynowych Pucharach Świata. Indywidualnie zawsze mu czegoś brakowało, nawet gdy ścigał się jeszcze w kategorii juniorów. Duńczyk w IMŚJ zajął czwarte miejsce (1999 rok), a w cyklu Grand Prix był dwukrotnie piąty (2007 i 2008) oraz raz szósty (2006). Brak wielkiego indywidualnego sukcesu na arenie międzynarodowej w jakimś stopniu osłodził sobie na krajowym podwórku, zostając mistrzem Danii zarówno wśród juniorów, jak i seniorów . Przy kominku będzie miał co wspominać z uśmiechem na twarzy ze swojej długiej i ciekawej kariery.

Żużel. Hans Andersen był gwiazdą polskiej ligi

Andersen w polskiej lidze jeździł przez ponad dwadzieścia lat, ale w szczytowym momencie kariery reprezentował barwy klubu z Wrocławia. W 2006 roku na torach najwyższej klasy rozgrywkowej wykręcił rewelacyjną średnią biegową 2,412 . Ze Spartą zdobył wtedy tytuł Drużynowego Mistrza Polski (dwa lata później ten sukces powtórzył, będąc zawodnikiem klubu z Torunia). Sezon 2006 był sezonem konia Andersena. Zaskakiwał też w turniejach Grand Prix. Nie był stałym uczestnikiem, opuścił cztery pierwsze rundy, a w klasyfikacji generalnej uplasował się na szóstej pozycji . Nigdy wcześniej, ani później nie był tak dobrze dysponowany. Gdyby wystąpił we wszystkich turniejach, to pewnie miałby ten medal, którego w kolekcji tak bardzo mu brakuje. Trudno policzyć wszystkie polskie kluby Duńczyka. Jeździł dwukrotnie w Gorzowie i Toruniu, raz w Gnieźnie, Opolu, Lublinie, Wrocławiu, Gdańsku, Grudziądzu, Bydgoszczy, Łodzi i na sam koniec zawitał do Rawicza. Łącznie uzbierało się ośrodków z jedenastu miast. Gwałtowany spadek formy Andersena można było zauważyć w sezonie 2011, kiedy dołączył do Stali Gorzów .

Co się stało z Hansem Andersenem?

Andersen kompletnie nie mógł się odnaleźć, zawodził oczekiwania gorzowskich działaczy na całej linii (w 10 meczach zdobył zaledwie 34 punkty!). Był kontraktowany jako gwiazda, a w niektórych meczach wypadał ze składu na rzecz wówczas tylko 22-letniego perspektywicznego Artura Mroczki. Obaj poza pojedynczymi wystrzałami, niewiele dawali drużynie.



Od tego momentu Andersen już nigdy nie był zaliczany do grona zawodników ze światowej czołówki. W 2012 roku opuścił elitę, wiążąc się kontraktem z pierwszoligowcem z Grudziądza. W pierwszych meczach zaskakiwał in minus, ale pod koniec rozgrywek odpalił i kilka jego akcji pod bandą w GKM-ie do teraz wspominają z sentymentem.



Na sezon 2013 wrócił do PGE Ekstraligi, ale była to tylko roczna przygoda, zresztą zakończona spadkiem Polonii Bydgoszcz. W latach 2014-2020 Duńczyk ścigał się tylko na poziomie I ligi, czasami stając się jednym z najlepszych zawodników. Przez pięć lat utrzymywał świetny poziom, ale później była już równia pochyła do tego stopnia, że nie radził sobie nawet na torach najniższej klasy rozgrywkowej i w wieku 43 lat zakończył karierę.