Potrzebowali go tylko, aby wygrać ligę

Rohan Tungate ostatnie dwa lata spędził w Zielonej Górze. Falubaz ściągnął go tuż po spadku i transfer okazał się strzałem w dziesiątkę. W ciągu dwóch sezonów Australijczyk był istotnym punktem zespołu. Był liderem, zdobywającym ponad dwa punkty na wyścig. Tego od niego oczekiwano, lecz to był za mało, aby myśleć o nim w perspektywie PGE Ekstraligi.

Tungate może spać spokojnie. Dostał zapewnienie

W nadchodzącym sezonie Tungate zdecydował się podpisać kontrakt w Rybniku. INNPRO ROW to jeden z kandydatów do awansu. Głównym faworytem w tym momencie jest bydgoska Polonia, a do niedawna mówiło się także o Ostrowie. Ci jednak stracili Jakuba Krawczyka, co działa na ich niekorzyść. Kluby z Rybnika i Bydgoszczy walczą jeszcze o Maksyma Borowiaka. Ten kto wygra wyścig o juniora może być teoretycznie pewniejszy awansu.