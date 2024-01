W Australii dobiegają końca indywidualne mistrzostwa kraju. Szans na większy sukces nie ma już Brady Kurtz. Kibice nie muszą się jednak martwić, bo do sezonu jeszcze dużo czasu. W dodatku zawodnicy startują tam na rezerwowym sprzęcie, którego w Polsce by nie wykorzystali. Co ciekawe w teamie Australijczyka pojawił sie Rasmus Jensen. Wschodząca gwiazda jest mechanikiem lidera INNPRO ROW-u Rybnik.