Żużel. Grudziądz i Chorzów w cyklu SEC. Gra toczy się o wielką stawkę

Tauron Speedway Euro Championship poziomem coraz bardziej się zbliża do cyklu Speedway Grand Prix. Zwłaszcza w sezonie 2024, kiedy stałe dzikie karty na walkę o mistrzostwo świata otrzymali nieoczywiści kandydaci. Mamy na myśli przede wszystkim Kaia Huckenbecka czy Andrzeja Lebiediewa , bo Dominik Kubera swoimi występami w poprzednich latach pokazał, że zasługuje na kolejną szansę. Małe kontrowersje wzbudziło jedynie to, że pojedzie w Grand Prix zamiast Macieja Janowskiego. Jeśli dodamy dwie kolejne niespodzianki z Grand Prix Challenge, czyli takich zawodników jak Szymon Woźniak oraz Jan Kvech, to łatwo jest stwierdzić, że stawka przynajmniej na papierze wydaje się być słabsza niż w poprzednich latach. Z kolei cykl SEC rośnie w siłę. Na pewno w tegorocznych zmaganiach pojawią się żużlowcy, którzy będą łączyć rywalizację o mistrzostwo Europy z walką o mistrzostwo świata : Leon Madsen, Mikkel Michelsen i Andrzej Lebiediew. Są też dwaj Polacy: Patryk Dudek i Janusz Kołodziej.

SEC. Jacek Frątczak mówi o podniesieniu poziomu sportowego

Jacek Frątczak, były menedżer Falubazu Zielona Góra i Apatora Toruń, już cieszy się na myśl o tym turnieju. - Z roku na rok poziom jest wyższy, a szczególnie kluczowe dla podniesienia poziomu sportowego było umożliwienie mistrzowi Europy jazdy w cyklu Grand Prix. To spowodowało, że część klasowych zawodników postanowiła powalczyć i zagwarantować sobie awans w tej sposób, czego dowodem są permanentne sukcesy Mikkela Michelsena, czołowe miejsca Leona Madsena czy świetne występy Janusza Kołodzieja - mówi Frątczak.



- Ścieżka do awansu do Grand Prix przez cykl SEC jest tutaj absolutnie kluczowa. Patrząc na to, jakie nazwiska opuściły Grand Prix po sezonie 2023 i zapowiadają próbę powrotu przez SEC, powoduje, że zawody będą bardzo atrakcyjne. Może to być spektakularne wydarzenie. Mam na myśli poziom sportowy i potencjał tych nazwisk. Już sama stawka gwarantuje nam duże emocje. Sito jest gęste, bo awansuje tylko mistrz Europy, czyli jeden zawodnik - dodaje.