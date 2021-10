Sobotni finał tegorocznego cyklu Grand Prix w Toruniu stał pod znakiem rywalizacji o mistrzostwo świata między Bartoszem Zmarzlikiem a Artiomem Łagutą. To wszystkich elektryzowało i o tym się mówiło. Oczywiście w znacznie lepszej sytuacji był Rosjanin, który po zwycięstwie w sobotę miał dziewięć punktów przewagi nad ciągle aktualnym mistrzem świata. Polscy kibice wierzyli jednak do końca, że karta wciąż może się odwrócić. Że rosyjska maszyna w końcu się zatnie, a Zmarzlik pojedzie turniej życia.



Zaczęło się obiecująco. Łaguta wystartował z problemami, bez przekonania. Rozpoczął od dwójki i jedynki, co w jego przypadku codziennością nie jest. Z kolei Zmarzlik wyglądał na nieco bardziej odprężonego. Jakby zeszła z niego presja, bo w oczach wielu stracił już szansę na tytuł. - Rozmawiałem z nim i doradziłem, aby przewrócił wszystko do góry nogami. Nie kombinował, tylko wrócił do tego, co działało - przekazał obecny na zawodach Tomasz Gollob. Wyglądało trochę tak, jakby rada byłego mistrza świata zadziałała. Może Polak nie był jakimś dominatorem, ale widać było w jego jeździe spory potencjał. Ostatecznie rozstrzygnięcia pozostawały sprawą otwartą.



Do starcia obu zawodników doszło w biegu dziewiątym. Zmarzlik przyjechał drugi, a Łaguta czwarty. Wszyscy przecierali oczy ze zdumienia. Rosjanin był kompletnie zagubiony, a po trzech seriach na jego koncie widniały ledwie trzy punkty. Oznaczało to, że margines błędu, aby awansować do finału, co w praktyce powinno mu dać złoty medal, skurczył się do granic możliwości. Sensacja wisiała w powietrzu. Oczywiście porażka Łaguty nie oznaczała z urzędu sukcesu Zmarzlika. Ten musiał się postarać, aby wjechać najpierw do półfinału, a potem do finału.

Zostawiając rywalizację polsko - rosyjsko na chwilę na boku, odnotujmy kilka istotnych faktów. Emil Sajftudinow nie zmarnował przewagi, która miał nad Fredrikiem Lindgrenem i zdobył brązowy medal mistrzostw świata. W cyklu na przyszły rok utrzymanie zapewnił sobie Maciej Janowski. Jeszcze kilka tygodni temu można było drżeć o jego dalszą przyszłość w Grand Prix, ale reprezentant naszego kraju w porę wziął się w garść i w Toruniu zaprezentował się naprawdę ze świetnej strony. Raz lepiej, raz gorzej radził sobie Paweł Przedpełski, ale jego jazda przypominała sinusoidę, a to nie wystarczyło na udział w półfinale.



Wróćmy jednak do tego co najważniejsze, czyli walki o mistrzostwo świata. Ci, którzy zwątpili w Łagutę musieli się srogo rozczarować. Rosjanin w porę się obudził, wygrał dwa ostatnie starty w rundzie zasadniczej i wjechał do półfinału. Na nic fakt, że po 20 biegach najlepszy był Zmarzlik, bo to jego konkurent sprawę tytułu miał we własnych rękach. I jeśli mógł wymarzyć sobie przypieczętowanie wygranej w cyklu, to nie mógł tego zrobić lepiej. Spotkał się oko w oko w półfinale ze Zmarzlikiem, który wygrał. To zamknęło sprawę tytułu. Polak ustąpił z tronu, a nowym czempionem globu został Artiom Łaguta.

Żeby dopełnić formalności dodajmy, że w finale sobotnich zawodów doszło do polsko - rosyjskiego starcia. Złoty Łaguta, srebrny Zmarzlik, brązowy Sajfutdinow i na dokładkę Maciej Janowski. Wygrał chyba trochę podrażniony Zmarzlik, który na pocieszenie przynajmniej na dekoracji sobotnich zawodów mógł stanąć na najwyższym stopniu podium. Z Torunia z pewnością zadowolony wyjedzie Janowski, który ostatnią rundę zakończył na trzecim miejscu i w dobrym humorze pożegnał się z tegoroczną edycją cyklu.

Punktacja zawodników:

Bartosz Zmarzlik (Polska) - 13 (3,2,2,3,3)

Maciej Janowski (Polska) - 12 (1,3,3,3,2)

Emil Sajfutdinow (MFR) - 12 (3,3,2,3,1)

Leon Madsen (Dania) - 10 (3,3,3,1,0)

Robert Lambert (Wielka Brytania) - 10 (3,2,3,2,0)

Artiom Łaguta (MFR) - 9 (2,1,0,3,3)

Tai Woffinden (Wielka Brytania) - 9 (2,0,3,2,2)

Jason Doyle (Australia) - 9 (2,2,1,1,3)

Max Fricke (Australia) - 7 (0,2,2,0,3)

Fredrik Lindgren (Szwecja) - 7 (1,d,2,2,2)

Paweł Przedpełski (Polska) - 5 (0,3,1,0,1)

Anders Thomsen (Dania) - 5 (0,1,1,2,1)

Oliver Berntzon (Szwecja) - 4 (2,1,0,1,0)

Krzysztof Kasprzak (Polska) - 4 (1,1,0,0,2)

Matej Zagar (Słowenia) - 3 (1,0,0,1,1)

Jaimon Lidsey (Australia) - 1 (0,0,1,0,0)

Krzysztof Lewandowski (Polska) - NS

Karol Żupiński (Polska) - NS



Końcowa klasyfikacja zawodów

1. Bartosz Zmarzlik (Polska)

2. Emil Sajfutdinow (MFR)3. Maciej Janowski (Polska)

4. Artiom Łaguta (MFR)5. Leon Madsen (Dania)6. Robert Lambert (Wielka Brytania)

7. Tai Woffinden (Wielka Brytania)

8. Jason Doyle (Australia)9. Max Fricke (Australia)

10. Fredrik Lindgren (Szwecja)

11. Paweł Przedpełski (Polska)

12. Anders Thomsen (Dania)

13. Oliver Berntzon (Szwecja)

14. Krzysztof Kasprzak (Polska)

15. Matej Zagar (Słowenia)

16. Jaimon Lidsey (Australia)

17. Krzysztof Lewandowski (Polska)

18. Karol Żupiński (Polska)