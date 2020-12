Żużel. Grand Prix. Patryk Dudek nie będzie nikogo o nic prosił

Patryk Dudek wypadł w tym roku z Grand Prix. Jeśli PZM niczego nie wymyśli, to za rok nie pojedzie w eliminacjach do cyklu. – My na pewno nie będziemy nikogo prosili, ani naciskali na to, żeby dano nam szansę startu w eliminacjach. Sami awansowaliśmy, sami wypadliśmy, sami powalczymy o powrót – mówi Sławomir Dudek, ojciec żużlowca.

Cztery lata trwała przygoda Patryka Dudka z Grand Prix (2017-2020). W pierwszym roku startów zdobył srebrny medal, w minionych rozgrywkach wypadł z cyklu. Ma raczej marne szanse, by znaleźć się na liście startowej przyszłorocznych eliminacji do GP. Najprędzej trafi tam w 2022 roku. To znaczy, że powtórnie może pojechać w GP dopiero w 2023 roku. Chyba że PZM wpuści go kuchennymi drzwiami do eliminacji w sezonie 2021.

- My na pewno nie będzie nikogo o żadną pomoc prosić - mówi nam Sławomir Dudek, ojciec żużlowca. - Kiedyś sami weszliśmy do Grand Prix, teraz sami odpadliśmy, więc sprawa jest jasna. Trzeba teraz zakasać rękawy, ostro zabrać się do pracy i liczyć na to, że uda się szybko wrócić do elity. Jeśli ktoś w PZM będzie chciał nam pomóc, to nie ma sprawy, ale my naciskać nie będziemy. To nie jest w naszym stylu.

Jeśli przyjąć wymyślony przez GKSŻ klucz wyłaniania zawodników do eliminacji (nominacje są za miejsca w finałach Złotego Kasku), to za rok pojadą w nich Piotr Protasiewicz, Jakub Jamróg, Paweł Przedpełski i Janusz Kołodziej. Następny w kolejce jest Jarosław Hampel, a dopiero po nim jest Dudek. W razie rezygnacji jednego z wymienionych zawodników podstawowej czwórki PZM może od razu sięgnąć po Dudka.

- Są przepisy, które ktoś wymyślił i my je szanujemy. Jeśli będziemy musieli poczekać na Grand Prix przez kilka lat, to przyjmujemy to z pokorą i tyle. Powalczymy w przyszłorocznym finale Złotego Kasku i może uda nam się wywalczyć na torze przepustkę do eliminacji do GP w 2022 roku - kwituje Dudek senior.