Nie obędzie się zaplanowane na 22 maja Grand Prix Niemiec w Teterow. To już druga runda indywidualnych mistrzostw świata odwołana przez panującą na świecie pandemię koronawirusa. Niestety wiele na to wskazuje, że nie ostatnia.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. Polali i przegrali. Co się zdarzyło w 2. kolejce PGE Ekstraligi INTERIA.TV

Pierwotnie tegoroczne zmagania w cyklu Speedway Grand Prix miały rozpocząć się 24 kwietnia we włoskim Terenzano. Niestety kilka tygodni temu organizatorzy zdecydowali się na odwołanie zawodów z racji panującej na całym świecie pandemii COVID-19. Ku niezadowoleniu kibiców taki sam los spotkał niemiecką rundę indywidualnych mistrzostw świata. Turniej w Teterow, który zaplanowany był na 22 maja również nie dojdzie do skutku.

Reklama

- Jesteśmy bardzo rozczarowani. Pandemia COVID-19 spowodowała to, że turniej nie miał racji bytu. Pomimo tego, nadal mamy w planach organizację jedenastu imprez. Szczegóły dotyczące przyszłych rund przedstawimy w najbliższym czasie. Na razie chciałbym podziękować wszystkim kibicom za cierpliwość i zrozumienie w tych trudnych dla nas chwilach - oznajmił Paul Bellamy, czyli człowiek odpowiedzialny za organizację cyklu, na łamach speedwaygp.com.

Niestety wiele na to wskazuje, że to nie koniec kłopotów organizatorów. Wątpliwe są bowiem rundy na Principality Stadium w Cardiff czy PGE Narodowym w Warszawie. W Wielkiej Brytanii całkiem niedawno zamknięto przecież szpital polowy, a w naszym kraju wciąż on jeszcze funkcjonuje. Ponadto wiele zależy od wpuszczenia kibiców na trybuny. O ile sytuacja lepiej wygląda w innych krajach, o tyle w Polsce jest w tym momencie jedna wielka niewiadoma.

Aktualny kalendarz cyklu Speedway Grand Prix 2021:

5 czerwca - Grand Prix Czech (Praga)

19 czerwca - lokalizacja do ustalenia

17 lipca - Grand Prix Wielkiej Brytanii (Cardiff)

31 lipca - Grand Prix Polski (Wrocław)

7 sierpnia - Grand Prix Polski (Warszawa)

14 sierpnia - Grand Prix Szwecji (Malilla)

28 sierpnia - Grand Prix Togliatti

11 września - Grand Prix Danii (Vojens)

2 października - Grand Prix Polski (Toruń)

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź