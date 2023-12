Żużel. Grand Prix na Stadionie Narodowym. Kto z dziką kartą?

11 maja 2024 roku w Warszawie odbędzie się Grand Prix Polski na Stadionie Narodowym. Kto pojedzie z dziką kartą? To pytanie pojawia się już teraz, bo kandydatów na horyzoncie jest co najmniej kilku. Dla zawodników to wielkie uznanie móc zaprezentować się przed kibicami w stolicy. Nie tylko w aspekcie sportowym, ale także wizerunkowym. Grand Prix na Stadionie Narodowym to w końcu największa impreza roku w kalendarzu żużlowym.