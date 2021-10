Żużel. Grand Prix. Klasyczna punktacja? Łaguta też byłby mistrzem świata

Sebastian Zwiewka Żużel

Artiom Łaguta nowym mistrzem świata na żużlu. To informacja weekendu. Rosjanin zdobyłby tytuł nawet wówczas, gdyby zastosowano klasyczną punktację i zliczano to, co żużlowcy zdobyli na torze. Łaguta byłby najlepszy nawet w takim przypadku. Policzyliśmy. Uzbierał o sześć "oczek" więcej od Bartosza Zmarzlika.

