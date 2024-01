Żużel. Grand Prix. Bukmacherzy mówią jasno. Bartosz Zmarzlik zostanie mistrzem świata

Bartosz Zmarzlik to faworyt bukmacherów do zdobycia tytułu mistrza świata w sezonie 2024. Jeśli wierzyć obecnym kursom, to Polak nie powinien mieć większych kłopotów z obroną tytułu. Za każdą złotówkę postawioną na naszego reprezentanta nie ma co liczyć na wielki zarobek. Średni kurs na wygraną Bartosza Zmarzlika w Grand Prix bukmacherzy wynosi obecnie 1,45 -1,5.