Żużel. Gollob nazwał go "pedałem"! Dziś takich sędziów już nie ma, a zawodnicy robią co chcą

Ci bowiem, zwłaszcza gdy sezon wchodzi w kluczową fazę, a mecze decydują o medalach, starają się unikać jakichkolwiek kontrowersji.

Gała kopnął podobnie

Ostatnim, który zdecydował się ostro ukarać żużlowca za niesportowe zachowanie był Michał Sasień. W prawie identycznej sytuacji jak ta z Lampartem i Birkemose trzy lata temu czerwoną kartkę wlepił Adrianowi Gale, narażając się na gwizdy i buczenie kibiców Startu Gniezno. Wyrzucił zawodnika gospodarzy z meczu z ROW-em Rybnik, po tym jak ten kopnął Andrzeja Lebiediewa. Dotknięcie było niemal identyczne jak w niedzielę, ale waga spotkania zupełnie inna. Był to bowiem tylko mecz fazy zasadniczej.



Od kiedy z wieżyczki sędziowskiej zszedł Marek Wojaczek można odnieść wrażenie, że nie ma w polskim żużlu arbitra, który nie bałby się wysunąć na pierwszy plan w najważniejszych zawodach i siałby postrach wśród żużlowców. W swej karierze 25 razy sędziował turnieje Grand Prix, rozstrzygał też najważniejsze spotkania w PGE Ekstralidze. Kibice i żużlowcy nienawidzili go za rygorystyczne przestrzeganie regulaminów. Jednocześnie jednak wiedzieli, że z Wojaczkiem nie ma żartów i za niesportowe zachowania mogą zostać odsunięci od dalszego udziału w meczu.

Teraz sędziowie wolą unikać kontrowersyjnych sytuacji, które mogłyby zaważyć na losach meczów. W pierwszym łuku rzadko znajdują winnych, chamskie lub niesportowe zagrania każą zaś najczęściej żółtymi kartkami, które poza pogrożeniem palcem, nic tak naprawdę nie znaczą.

Normalny "polski pedał"

Tymczasem Wojaczek już w swoim debiucie na międzynarodowej arenie wywołał olbrzymią burzę. W finale Grand Prix Czech w 2001 roku za dotknięcie taśmy wykluczył walczącego wówczas o złoto Tomasza Golloba.

- K.... pedał! Normalnie k... polski pedał!? - przeklinał pod adresem Wojaczka Gollob, bo przez wykluczenie praktycznie stracił szansę na indywidualne mistrzostwo świata. Jego strata do Tony'ego Rickardssona na dwa turnieje przed końcem cyklu wzrosła do 11 punktów.

W 2013 roku zaś np. w rewanżowym półfinale PGE Ekstraligi między Unibaxem Toruń, a Włókniarzem Częstochowa wlepił czerwoną kartkę zawodnikowi gospodarzy, Rafałowi Szombierskiemu. Żużlowiec ten w na drugim okrążeniu 3. biegu przewrócił się jadąc na końcu stawki, bez kontaktu z rywalem. Goście prowadzili wyścig na 5:1 i Wojaczek uznał, że Szombierski upadł celowo. Ten tłumaczył się, że miał problem z łańcuszkiem sprzęgłowym, a po upadku nie był w stanie podnieść się od razu z toru przez swoje problemy z kręgosłupem. - Sędzia nie ma sumienia. Skrzywdził mnie, moją rodzinę, ale również kibiców. Zaprzepaścił całą naszą pracę jaką wykonaliśmy w tym sezonie - żalił się Szombierski, ale Wojaczek pozostał nieugięty. - Jak miał problem z kręgosłupem, to dlaczego w ogóle siadał na motocykl? - skomentował po latach.

Chcieli go zlinczować

Wyjaśnił też dlaczego jego zdaniem nie był lubiany.

- Byłem ostry w swoich decyzjach i chyba za to nie byłem lubiany. W żużlu wiele jest takich decyzji z gatunku "na dwoje babka wróżyła". Chociażby słynne kolizje w pierwszym wirażu, gdzie wiele osób oczekuje, iż z automatu będzie powtórka w pełnej obsadzie, choć gdy zmusić te osoby do wskazania winnego, to z pewnością wskazaliby kto najmocniej nabałaganił. Ja raczej zawsze starałem się znaleźć winnego, a pojawiały się głosy, że dla dobra sportu, dobra widowiska lepiej byłoby powtórzyć w czterech - powiedział.

Po wspomnianym meczu w Częstochowie przez godzinę był uwięziony w wieżyczce sędziowskiej, bo rozżaleni brakiem awansu do finału miejscowi kibice chcieli do zlinczować. Eskortować musiała go policja.

W niczym to nie zmieniło jednak podejścia Wojaczka do sędziowania. Nadal pozostawał za straży przestrzegania żużlowych regulaminów.

Jaką młodzież wychowamy?

Gdyby ten arbiter w niedzielę siedział na wieżyczce sędziowskiej w Lublinie (co ciekawe był na stadionie jako przewodniczący jury zawodów), zamiast Krzysztofa Meyze młody żużlowiec gospodarzy - Wiktor Lampart najpewniej nie dokończyłby meczu. Już w drugim swoim starcie (IV bieg) zostałby ukarany czerwoną kartką za atak wyciągniętą nogą na Marcusa Birkemose. Tymczasem młodzieżowy reprezentant Polski nie został nawet wykluczony. Jedynie po biegu dostał upomnienie w postaci żółtej kartki.

Czy się tym przejął? Absolutnie. Nawet nie uświadomił sobie tego, że popełnił faul, czemu dał wyraz podczas telewizyjnej wypowiedzi.



- Chcę zablokować drogę przeciwnikowi. Poszerzam się o tę nogę. Po prostu tak robię. Jeszcze nigdy nie wywróciłem nikogo tą nogą, gdyby tak się stało, to co innego. Nie miałem sytuacji, w którym to zagranie się nie opłaciło - stwierdził w rozmowie z nSport+.



Widać wyraźnie, że taka pobłażliwość sędziów tylko utwierdza żużlowców, że mogą na torze robić wszystko, a takie cechy jak poszanowanie przeciwnika, czy fair play odchodzą powoli w zapomnienie, bo tylko wynik jest ważny. Oby sędziowie szybko uświadomili sobie, że zakładanie "ciepłych kapci" i unikanie trudnych decyzji, to droga donikąd. Za chwilę wszyscy zaczną wyciągać nogi by blokować rywali, upadać w pierwszym łuku, bo sędzia i tak powtórzy w pełnym składzie, czy przewracać gdy rywal na dystansie zbliży się tylko na centymetry. Takiego żużla zaś nie da się oglądać.



