Żużel. Gleb Czugunow z dziką kartą na dwie rundy Grand Prix we Wrocławiu

Dzika karta dla Gleba Czugunowa nie powinna nikogo dziwić. Rosjanin z polskim paszportem w sezonie 2021 na Stadionie Olimpijskim spisuje się solidnie, co zresztą dowodzi jego średnia 1,870 punktu na bieg. Spośród zawodników Betard Sparty lepszy jest od niego tylko kosmiczny tercet Maciej Janowski - Artiom Łaguta - Tai Woffinden.

Co ciekawe, nie będzie to debiut 21-latka w prestiżowym cyklu. Przed rokiem reprezentant naszego kraju także otrzymał dziką kartę na dwie rundy we Wrocławiu, ale nie pokazał w nich pełni swoich możliwości, zajmując w zmaganiach odpowiednio dziesiąte i ósme miejsce. Z całą pewnością młody żużlowiec liczy na poprawę już za kilka tygodni.

Nie można zapomnieć również o rezerwowych. Role te przyznano Tobiaszowi Musielakowi i Bartłomiejowi Kowalskiemu. Szczególną niespodzianką jest drugi z wcześniej wymienionych zawodników. To nie tajemnica, że znajduje się on w kręgach zainteresowań Betard Sparty. Być może właśnie w ten sposób wrocławianie chcą przekonać juniora do zmiany klubu w sezonie 2022.

Rundy Grand Prix we Wrocławiu odbędą się w dniach 30-31 lipca.

