Żużel. Giełda na Socialu: Holderowie jak Blues Brothers, Kanclerz słodko przywitał Tarasenkę

Największe poruszenie w mediach społecznościowych we wtorek wywołał pozytywny wynik testu COVID-19 Tomasza Golloba. Całe środowisko jednoczy się w życzeniach powrotu do zdrowia dla mistrza. Nie zabrakło również weselszych informacji, przede wszystkim dotyczących transferów.

Jerzy Kanclerz mocno wziął sobie do serca zasadę “kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje". Transfer Wadima Tarasenki ogłosił już o 8:30, podobnie jak dzień wcześniej podpisanie kontraktu z Adrianem Gałą. Rosjanin został jednak przywitany dużo cieplej od polskiego kolegi - prezes Polonii ugościł go biało-czerwonym tortem pochodzącym z cukierni sponsora. Jedzenie słodyczy o tak wczesnej porze raczej nie przystoi sportowcom, jednak kibice chyba przymkną oko na tak słodkie rozpoczęcie współpracy z potencjalnym liderem ich drużyny.

Tak ważny ruch Polonii nie mógł obejść się bez komentarza Zbigniewa Bońka. Prezes PZPN-u jak zwykle nie podał żadnych konkretnych informacji, lecz z serii jego tweetów kibice mogą wysnuć jasny wniosek - w środę Polonia oficjalnie ogłosi przedłużenie współpracy z Grzegorzem Zengotą. Były piłkarz z pewnością marzy o tym, by 3 strzały transferowe Kanclerza oddane dzień po dniu okazały się równie celne, co jego uderzenia podczas słynnego meczu z Belgią w 1982 roku. Bardzo ciekawy sposób ogłoszenia pierwszego transferu wybrał Eltrox Włókniarz Częstochowa. Rano udostępnił na facebooku elektroniczny stoper odmierzający dokładnie 2:23 sekundy i polecił kibicom, by czekali na oficjalne informacje o 18:00. Bystrzy fani od razu domyślili się, iż chodzi o Kacpra Worynę jeżdżącego w zawodach

indywidualnych z numerem 223. Wychowanek ROW-u Rybnik został przywitany pod Jasną Górą słowami z gwary śląskiej: “Witomy i momy nadzieja, że inni zawodnicy obejrzą yno Twoja szpricklapa!".

Niesamowicie interesującą taktykę na ogłaszanie transferów obmyślili marketingowcy eWinner Apatora Toruń. Bieżący tydzień jest dla nich filmowym festiwalem i każdego dnia zamierzają ogłaszać w social mediach innego lauerata. Dzisiejszy? “Holder Brothers", czyli australijscy bracia na zdjęciu w stylu plakatu do kultowego filmu “Blues Brothers" z 1980 roku.