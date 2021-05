Żużel. Gdyby przełożono mecz Lokomotiv – Landshut, to Niemcy mieliby kłopoty

W związku z wycofaniem się Wolfe Wittstock z rozgrywek 2. Ligi Żużlowej doszło do kolejnej zmiany terminarza. W spokoju zostawiono jedynie planowany na 8 maja mecz Lokomotiv Daugavpils – MF Trans Landshut Devils. Dla Niemców to dobrze, bo w razie przeniesienia mogli mieć problemy z transportem.

Niemieckie MF Trans Landshut Devils już trzy tygodnie temu kupiło bilety lotnicze na 8 maja, by komfortowo dotrzeć na pierwszy mecz z Lokomotivem Daugavpils. Blady strach padł na Bawarczyków, gdy okazało się, że z ligi wycofuje się Wolfe Wittstock i będzie kolejna zmiana terminarza. Ostatecznie meczu Lokomotivu z Landshut nie ruszano. Na Łotwie pojadą 8 maja. Pozostałe mecze 1. kolejki zostaną rozegrane 15 i 16 maja.

Dla Niemców to dobrze, że nie było zmiany. - W czasie pandemii wszystko w liniach lotniczych stoi na głowie. Nie jest tak prosto znaleźć połączenia, czy przebukować bilet - mówi nam Sławomir Kryjom, menadżer MF Trans Landshut Devils. - W razie zmiany groziło nam to, że transport drogą powietrzną musielibyśmy zamienić na podróż samochodem - dodaje.

Drużynie MF Trans Landshut Devils groziłby cały dzień jazdy

Z Landshut do Daugavpils jest 1645 kilometrów. Jazda samochodem oznacza praktycznie cały dzień w drodze. - Tymczasem lot z Monachium do Rygi to dwie i pół godziny - wyjaśnia Kryjom. - Potem trzeba jeszcze dojechać z Rygi do Daugavpils, ale to tylko nieco ponad 200 kilometrów - mówi menadżer niemieckiej drużyny, który 8 maja leci z Wrocławia do Warszawy, a stamtąd do Rygi.

Kryjom tez może się cieszyć, że nie zmieniano terminów, bo w innym razie, gdyby nie znalazł lotu w nowym terminie, musiałby spędzić około 12 godzin za kółkiem. Z Leszna, gdzie mieszka, do Daugavpils jest 1015 kilometrów.

Zawodnikom brak zmiany też oszczędzi kłopotów, bo w obecnej sytuacji wielu z nich może wysłać swoich mechaników, by dotarli na miejsce busami, a sami mogą wygodnie rozsiąść się w samolocie i w miarę szybko dotrzeć na miejsce.

