Żużel. Gdyby dostał ofertę ze Stali Gorzów, to w meczu z Falubazem poprosiłby o wolne

Tomasz Walczak za pośrednictwem Facebooka pożegnał się z rolą kierownika drużyny Falubazu Zielona Góra. Niedawno przedłużał jednak licencję na ten sezon, tyle że już jako członek ekipy Moje Bermudy Stali Gorzów. Mamy więc ciąg dalszy serialu z kierownikami. Niedawno ten ze Stali był na rozmowach w Falubazie.

Kiedy Tomasz Walczak zrezygnował z pracy w roli kierownika drużyny Falubazu, to chwilę później na rozmowach w klubie pojawił się Krzysztof Orzeł, kierownik Moje Bermudy Stali Gorzów. Sprawa o tyle budzi emocje, że kibice tych drużyn żyją jak pies z kotem. Zwłaszcza ci najbardziej fanatyczni. Ostatecznie Orzeł pogadał i ogłosił, że zostanie w Stali. Natomiast Walczak pojawił się w ekipie Stali, by przedłużyć swoją licencję kierownika drużyny.

- Chodziło tylko o przedłużenie licencji - mówi nam Walczak. - Może się przyda. Stal? Mieszkam w Skwierzynie, a więc blisko Gorzowa, ale ja jestem Falubaz. Gdybym dostał ofertę ze Stali, to chyba musiałaby ona mieć klauzulę, że w meczach z Falubazem nie pracuję, nie ma mnie w parku maszyn - wyjaśnia Walczak.

Były kierownik Falubazu musiał skorzystać z uprzejmości Stali, bo w Zielonej Górze nie dopisali go do listy osób biorących udział w szkoleniu. Wysłał taką prośbę, ale nie dostał odpowiedzi, więc swoją licencję kierownika przedłużał, jako Stal. W klubie został jednak Orzeł, a drugiego kierownika nie potrzebują, więc Walczak jest do wzięcia.

