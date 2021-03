Żużel. ​Gdańsk trzecim gospodarzem SEC 2021

Gdańsk ugości najlepszych żużlowców Europy w ramach trzeciej rundy Speedway Euro Championship 2021. Zawody na Stadionie im. Zbigniewa Podleckiego odbędą się 3 lipca.

Tegoroczne zmagania o tytuł Indywidualnego Mistrza Europy rozpoczną się 12 czerwca, a zakończą 10 lipca co sprawia, że cały cykl SEC 2021 zostanie rozegrany w ciągu 28 dni. Mistrzostwa rozpoczną się w Bydgoszczy, następnie zawodnicy walczyć będą o punkty w Guestrow (26 czerwca), Gdańsku (3 lipca) oraz Rybniku, gdzie 10 lipca odbędzie się wielki finał zmagań.

- Po ośmiu latach i 35 rundach wracamy do Gdańska, gdzie wszystko się zaczęło. Od tego turnieju, cykl Speedway Euro Championship stał się wyznacznikiem jakości Indywidualnych Mistrzostw Europy. Jesteśmy przekonani, że powrót do Gdańska będzie równie udany co nasz pierwszy pobyt w tym mieście - powiedział Karol Lejman, prezes One Sport.

Pewnymi udział w Speedway Euro Championship 2021 są zawodnicy, którzy zajęli pierwsze pięć miejsc w zeszłorocznym cyklu: Robert Lambert, Leon Madsen, Grigorij Laguta, Mikkel Michelsen oraz Bartosz Smektała. O pozostałe miejsca zawodnicy walczyć będą podczas rund kwalifikacyjnych, które zostaną rozegrane 1. oraz 8. maja w Pilznie, Debreczynie, Pocking oraz Równem. Finał eliminacji odbędzie się 22 maja w Krsko.

Gdańsk to miejsce szczególne dla cyklu SEC oraz promotora, One Sport. To właśnie w stolicy województwa pomorskiego rozegrano pierwszą rundę Indywidualnych Mistrzostw Europy w nowym formacie zmagań.

- Bardzo się cieszymy, że po ośmiu latach cykl Indywidualnych Mistrzostw Europy wraca na stadion przy ulicy Zawodników 1. To przecież na naszym obiekcie odbyła się inauguracja nowej odsłony cyklu pod batutą firmy One Sport. Dziś cykl Indywidualnych Mistrzostw Europy to jedna z najbardziej prestiżowych imprez naszej dyscypliny, a na starcie każdych zawodów staje ścisła czołówka europejskiego żużla. Jesteśmy przekonani, że gdańscy kibice z wielką przyjemnością obejrzą ściganie na najwyższym poziomie. Dziękujemy firmie One Sport za zaufanie i wybór GKŻ Wybrzeże na współorganizatora imprezy. Jestem przekonany, że będziemy świadkami wspaniałych zawodami - powiedział Tadeusz Zdunek.

