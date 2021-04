W czwartek w Rawiczu, Łodzi i Bydgoszczy odbyły się ćwierćfinały indywidualnych mistrzostw Polski. Zawody wygrali Tobiasz Musielak, Piotr Pawlicki oraz Szymon Woźniak. Sportowe wydarzenia przyćmił fatalny upadek Adriana Gały, który z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala.

Rywalizacja w Rawiczu nie przyniosła większych niespodzianek. Fatalny start zaliczył wprawdzie Bartosz Smektała, lecz po dwóch zerach kolejne wyścigi skończył on na pierwszym miejscu. Najlepszy na torze okazał się Tobiasz Musielak, który tylko raz uznał wyższość rywala. Pozytywnie formą zaskoczył Grzegorz Walasek, natomiast dobrą formę w sezonie potwierdził Kacper Gomólski. O 9. miejsce dodatkowy wyścig stoczyli Damian Dróżdż i Damian Baliński. Wyścig wygrał młodszy z nich.

Wyniki ćwierćfinału IMP w Rawiczu:

1. Tobiasz Musielak - 14 punktów, 2. Grzegorz Walasek - 12 punktów, 3. Kacper Gomólski - 11 punktów, 4. Patryk Dudek - 11 punktów, 5. Marcin Nowak - 10 punktów, 6. Przemysław Pawlicki - 10 punktów, 7. Bartosz Smektała - 9 punktów, 8. Jakub Miśkowiak - 9 punktów, 9. Damian Dróżdż - 8 punktów + wygrana w biegu dodatkowym, 10. Damian Baliński - 8 punktów, 11. Kevin Fajfer - 5 punktów, 12. Daniel Kaczmarek - 4 punkty, 13. Mirosław Jabłoński - 4 punkty, 14. Michał Gruchalski - 4 punkty, 15. Szymon Szlauderbach - 1 punkt, 16. Fabian Ragus - 0 punktów, 17. Jakub Osyczka - 0 punktów

W Łodzi zwyciężył główny faworyt - Piotr Pawlicki. Za nim dość niespodziewanie uplasował się Norbert Kościuch. Dobrze spisał się także duet Motoru Lublin - Dominik Kubera i Krzysztof Buczkowski. Udane zmagania odjechał Rafał Karczmarz, który wciąż walczy o miejsce w składzie Moje Bermudy Stali Gorzów. Zawiódł z kolei Adrian Miedziński. Wychowanek Apatora zdobył zaledwie 6 punktów, nie awansując do kolejnego etapu. O 9. pozycję walczyli natomiast Oskar Polis i Wiktor Jasiński. W biegu dodatkowym lepszy okazał się senior.

Wyniki ćwierćfinału IMP w Łodzi:

1. Piotr Pawlicki - 13 punktów, 2. Norbert Kościuch - 12 punktów, 3. Dominik Kubera - 12 punktów, 4. Rafał Karczmarz - 11 punktów, 5. Oskar Fajfer - 11 punktów, 6. Krzysztof Buczkowski - 10 punktów, 7. Paweł Przedpełski - 10 punktów, 8. Krystian Pieszczek - 9 punktów, 9. Oskar Polis - 7 punktów + zwycięstwo w biegu dodatkowym, 10. Wiktor Jasiński - 7 punktów, 11. Adrian Miedziński - 6 punktów, 12. Adrian Cyfer - 4 punkty, 13. Mateusz Świdnicki - 3 punkty, 14. Piotr Pióro - 2 punktów, 15. Lars Skupień - 2 punkty, 16. Sebastian Szostak - 1 punkt, 17. Kacper Łobodziński - 0 punktów

Zawody w Bydgoszczy przyćmił incydent z 15. biegu, w którym udział wzięli Piotr Protasiewicz i Adrian Gała. Ten drugi trafił do szpitala. Pierwsze informacje na temat stanu zdrowia zawodnika są bardzo niepokojące. Co do wyników, to jeszcze przed końcem zawodów zwycięstwo zapewnił sobie Szymon Woźniak. Dalsze miejsca na podium zajęli Jarosław Hampel oraz Protasiewicz. Niespodziewanie w pierwszym etapie rywalizacji odpadł Gleb Czugunow.



Wyniki ćwierćfinału IMP w Bydgoszczy:



1. Szymon Woźniak - 14 punktów, 2. Jarosław Hampel - 14 punktów, 3. Piotr Protasiewicz - 11 punktów, 4. Grzegorz Zengota - 10 punktów, 5. Damian Pawliczak - 9 punktów, 6. Norbert Krakowiak - 9 punków, 7. Bartłomiej Kowalski - 9 punktów, 8. Tomasz Gapiński - 8 punktów + zwycięstwo w biegu dodatkowym, 9. Mateusz Bartkowiak - 8 punktów, 10. Adrian Gała - 6 punktów, 11. Gleb Czugunow - 6 punktów, 12. Robert Chmiel - 4 punkty, 13. Denis Zieliński - 3 punkty, 14. Kamil Brzozowski - 3 punkty, 15. Jakub Krawczyk - 2 punkty, 16. Jakub Poczta - 2 punkty, 17. Tomasz Orwat - 0 punktów, 18. Piotr Gryszpiński - 0 punktów

