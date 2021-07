Żużel. Fredrik Lindgren mistrzem Szwecji! Kontuzja Jacoba Thorssella?

Fredrik Lindgren show! Tak najlepiej można podsumować wtorkowy finał indywidualnych mistrzostw Szwecji, który został rozegrany na torze w Malilli. Zawodnik Eltrox Włókniarza nie dał rywalom żadnych szans, najpierw przegrywając zaledwie jeden bieg w rundzie zasadniczej, a następnie pokazując plecy Pontusowi Aspgrenowi, Oliverowi Berntzonowi oraz Kimowi Nilssonowi w biegu finałowym.

Dobra postawa 35-latka z pewnością ucieszy częstochowskich kibiców, gdyż klub z tego miasta wciąż ma matematyczne szanse na awans do fazy-play off PGE Ekstraligi. Z Lindgrenem w takiej dyspozycji zespół prowadzony przez Piotra Świderskiego stać na zdobycie kilku cennych punktów do tabeli, jednak nie jest powiedziane, że one wystarczą do końcowego sukcesu.

Przy okazji wtorkowych zawodów warto również pochwalić Pontusa Aspgrena. Jedna z rewelacji tegorocznych rozgrywek Bauhaus-Ligan nie spuszcza z tonu i chyba daje sygnał trenerowi Markowi Cieślakowi, iż warto na niego postawić w eWinner 1. Lidze. Ukończenie turnieju przed stałym uczestnikiem cyklu Grand Prix - Oliverem Berntzonem można uznać za nie lada osiągnięcie.

Powody do zmartwień mają z kolei w Opolu. Po upadku w swoim drugim biegu z dalszej rywalizacji wycofał się Jacob Thorssell. Przypomnijmy, że Szwed to jeden z liderów OK Bedmet Kolejarza i zarazem najskuteczniejszy żużlowiec całej drugiej ligi. Na obecną chwilę nie wiemy, czy nabawił się on poważniejszego urazu, natomiast jego ewentualny brak podetnie skrzydła całej drużynie.

Co do negatywnych bohaterów, na pewno zaliczymy do nich Petera Ljunga. Doświadczony Szwed wciąż nie odnalazł właściwego rytmu i we wtorek pokonywali go tacy zawodnicy jak Daniel Henderson, Casper Henriksson, czy Gustav Grahn. Od 38-latka oczekuje się zdecydowanie więcej, dlatego nie zdziwimy się jeżeli już więcej w tym roku nie pojawi się na polskich torach.

Wyniki (za svemo.se):

1. Fredrik Lindgren (3,3,2,3,3) 14 + 1. miejsce w finale

2. Pontus Aspgren (3,3,3,2,1) 12 + 2. miejsce w finale

3. Oliver Berntzon (3,3,1,3,3) 13 + 3. miejsce w finale

4. Kim Nilsson (2,3,3,1,3) 12 + 1. miejsce w barażu + 4. miejsce w finale

5. Philip Hellstroem-Bangs (0,2,3,3,3) 11 + 2. Miejsce w barażu

6. Joel Andersson (2,2,1,1,2) 8 + 3. miejsce w barażu

7. Viktor Palovaara (1,0,1,3,2) 7 + 4. miejsce w barażu

8. Ludvig Lindgren (2,0,2,2,1) 7

9. Mathias Thoernblom (2,1,1,d,2) 6

10. Gustav Grahn (2,1,2) 5

11. Peter Ljung (1,2,u,2,d) 5

12. Alexander Woentin (1,2,0,1,1) 5

13. Filip Hjelmland (0,1,3,d,t) 4

14. Jacob Thorssell (3,w,-,-,-) 3

15. Linus Ekloef (1,0,0,2,0) 3

16. Daniel Henderson (0,1,2,0,u) 3

17. Joel Kling (1) 1

18. Casper Henriksson (0,1,0,0,w) 1