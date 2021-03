​Żużel. Fredrik Lindgren kupił dom w Częstochowie. Eltrox Włókniarz ma zawodnika na lata?

Fredrik Lindgren to już "Lew" pełną gębą. Szwed od kilku dobrych lat skutecznie reprezentuje barwy Eltrox Włókniarza. To jednak nie wszystko. Jeden z najlepszych żużlowców na świecie od niedawna jest szczęśliwym posiadaczem domu w Częstochowie. Jak sam mówi, kocha to miasto i do nowego mieszkania wprowadzi się w ciągu najbliższych tygodni.

Fredrik Lindgren w swojej karierze zwiedził już naprawdę mnóstwo polskich klubów. Po długiej tułaczce po całym kraju Szwed znalazł chyba miejsce dla siebie. Aktualny brązowy medalista indywidualnych mistrzostw świata od sezonu 2018 zdobywa punkty dla Eltrox Włókniarza i nic nie wskazuje na jego odejście w najbliższym czasie. Szwedowi pasuje tu dosłownie wszystko, co doskonale obrazują jego wyniki. 35-latek od zawsze ciepło wypowiadał się na temat swojego klubu i nie kuszą go nawet atrakcyjne oferty z innych ekstraligowych ośrodków.

Reprezentant kraju Trzech Koron w ostatnim czasie podjął bardzo ważną decyzję dotyczącą swojej przyszłości. Doświadczony zawodnik postanowił o zakupie mieszkania w Częstochowie, co niewątpliwie zadowoliło wszystkich tamtejszych kibiców i nie tylko. - Planuję przyjazd do Polski mniej więcej w połowie marca. Aktualna sytuacja epidemiologiczna i związane z nią różnego rodzaju restrykcje ograniczające poruszanie się między krajami sprawiły, że zostanę w Polsce na dłużej. Już w zeszłym roku wszystkim bardzo nam się podobało w Częstochowie, więc postanowiliśmy kupić tam dom. Jeszcze chyba nie będzie wszystko gotowe już na początku marca, ale koło kwietnia, może maja będziemy mogli się tam wprowadzić - oznajmił żużlowiec na prezentacji Eltrox Włókniarza, która odbyła się pod koniec lutego.

Nie od dziś wiadomo, że dla 35-latka najważniejsza jest jego własna rodzina. Fredrik Lindgren każdą wolną chwilę wykorzystuje na spędzanie czasu z najbliższymi. Całkiem niedawno na świat przyszła jego córka, która jest oczkiem w głowie tatusia. - Poza mną w mieszkaniu zamieszka także moja żona, córka i pies. Wszyscy planujemy pozostać w Polsce przez większość część sezonu - przekazał kibicom.

Z takich informacji niewątpliwie najbardziej cieszy się prezes Eltrox Włókniarza, Michał Świącik. Deklaracja Lindgrena to niewątpliwie zapowiedź tego, że brązowy medalista mistrzostw świata ma w planach pozostanie w Częstochowie na długie lata. Kto wie, czy reprezentant kraju Trzech Koron kiedyś nie przeprowadzi się do Polski na stałe. Samo mieszkanie w naszym kraju wyjdzie także na dobre samemu żużlowcowi, ponieważ ograniczy to długie i żmudne podróże oraz pozwoli zachować więcej energii potrzebnej do tego, by skutecznie punktować na torze.

