Rozważał koniec kariery. Został wicemistrzem świata

Został wicemistrzem świata, co jest dla niego największym osiągnięciem w dotychczasowej karierze. Widać było gołym okiem, że 38-latek potrzebował zmiany otoczenia. O ile w Grand Prix zawsze plasował się w czołówce, to w Ekstralidze często jeździł poniżej oczekiwań. Porównywano go nawet do Jasona Crumpa, bo obaj zawodnicy mają wspólną cechę. Po udanej rundzie Grand Prix istniała większa szansa, że nazajutrz w meczu ligowym będzie bardzo trudno o jakiekolwiek punkty. To był najczęstszy zarzut w stronę Lindgrena.