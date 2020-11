Żużel. Formalności stało się zadość! Hampel i Michelsen zostają w Motorze

Motor Lublin dopieszcza swój skład przed sezonem 2021. Prezes klubu Jakub Kępa poinformował, że w drużynie Koziołków zostaną na dłużej Jarosław Hampel i Mikkel Michelsen.

Działacz podzielił się z kibicami Motoru tą radosną informacją biorąc udział w radiowej audycji pod nazwą “Pięć Jeden". To już niemal ostatni ruch włodarzy lubelskiego klubu w tym okienku transferowym. Pozostało im do ogłoszenia już tylko przedłużenie kontraktu z Grigorijem Łagutą.

Dla doświadczonego Polaka będzie to już drugi sezon w barwach “Koziołków". W zeszłym roku Jarosław Hampel trafił do Motoru na zasadzie wypożyczenia chwilę przed startem sezonu. Zabrakło dla niego miejsca w składzie Fogo Unii Leszno. Doszło wówczas do niewielkiego skandalu, gdyż trener Piotr Baron przyznał, iż nie miał żadnego wpływu na tę decyzję.

Michelsen jest w Lublinie jeszcze dłużej. Trafił do klubu od razu po ich awansie do PGE Ekstraligi w sezonie 2018. Wcześniej - wraz z Andersem Thomsenem i Mikkelem Bechem - współtworzył w Zdunek Wybrzeżu Gdańsk słynną “Danish Mafię".

Jakub Kępa udowadnia, iż po 2 latach spędzonych w dolnej połowie tabeli Motor zamierza walczyć o najdłuższe cele. Pozostałymi seniorami w ich zestawieniu będą Dominik Kubera (jako zawodnik U24) oraz Krzysztof Buczkowski. W końcowym rozrachunku szczególnie ważna może okazać się ich formacja juniorska - zarówno Wiktor Lampart, jak i Mateusz Cierniak należą do ścisłej światowej czołówki zawodników, którzy nie ukończyli 21. roku życia.