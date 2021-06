Słabsze wyniki obrońców mistrzów Polski z początku sezonu, to w głównej mierze była wina właśnie silników. Na dopasowanie sprzętu narzekali zwłaszcza Emil Sajfutdinow i Piotr Pawlicki. Obaj z zazdrością patrzyli na to jak szybki (poza jednym meczem, gdy był osłabiony fizycznie po szczepieniu) i świetnie dopasowany na silnikach Ryszarda Kowalskiego był Jason Doyle. W końcu postanowili działać.

Odstawili silniki, które w poprzednich latach dawały im złoto

Sajfutdinow spróbował w meczu w Zielonej Górze startów na silniku Petera Johnsa, co doprowadziło do konfliktu z Hollowayem i burzliwego rozstania. Pawlicki długo był wierny Brytyjczykowi i jedynie na treningach (m.in. podczas zgrupowania reprezentacji Polski) eksperymentował z jednostką napędową tunera z nieco niższej półki - Antona Nischlera. Dopiero fatalny mecz domowy z Eltrox Włókniarzem Częstochowa (ledwie 3 punkty) zmusił go do znalezienia nowego tunera.

Reklama

W przeciwieństwie do Rosjanina rozstał się w zgodzie z Hollowayem, podziękował mu za współpracę i zakupił nowy silnik od Flemminga Graversena. Poszedł na pewniaka, bo już wcześniej do Duńczyka trafił Sajfutdinow, którego eksperymenty z Johnsem czy serwisowanie silników Hollowaya u innych inżynierów, nie wypaliły.

Pawlicki świetnie zaprezentował się w zawodach SEC, w lidze szwedzkiej i był tak zadowolony z wyników, że jeszcze nim przyszło do sprawdzenia silnika w lidze, to zamówił u duńskiego tunera kolejny!

Pawlicki teraz ma rakietę, a nie silnik

W PGE Ekstralidze jednostka napędowa Graversena też oczywiście nie zawiodła. W piątek Fogo Unii Leszno bardzo pewnie wygrała na wyjeździe z eWinner Apatorem Toruń i mocno przybliżyła się do play-off. Pawlicki był bohaterem meczu. Na swojej nowej "rakiecie" zdobył 13 punktów. Po 9 punktów dla gości dołożyli zaś Sajfutdinow i Doyle. To, że Rosjanin pojechał na silniku Graversena nie było żadną niespodzianką, ale ciekawostką jest, że z jednostki napędowej Duńczyka skorzystał też Australijczyk.

Holloway staje się powoli z Unii opcją mocno rezerwową, bo wiemy na pewno, że w piątek z silnika innego tunera korzystał też jeszcze przynajmniej jeden zawodnik - młodzieżowiec Kacper Pludra jeździł na sprzęcie Ryszarda Kowalskiego.

Arkadiusz Adamczyk

Strefa Euro - zaprasza Paulina Czarnota-Bojarska i goście - Oglądaj!

Relacja audio z każdego meczu Euro tylko u nas - Słuchaj na żywo!