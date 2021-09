Gwiazdy pierwszoligowych torów zjechały się do Gdańska na turniej, który wyłonił najlepszego żużlowca eWinner 1. Ligi. Obsada mogła się podobać, nie zabrakło zawodników łączonych z klubami PGE Ekstraligi (Wadima Tarasienki, Davida Bellego czy Patricka Hansena). Nad polskie morze zjawili się także reprezentanci Arged Malesy Ostrów oraz Cellfast Wilków Krosno, czyli drużyn nadal walczących o elitę.

Problemy na starcie

Nie były to zawody przeprowadzone w ekspresowym tempie. Zawodnicy mieli różne problemy na starcie, co chwilę pojawiały się taśmy lub wykluczenia za dwa ostrzeżenia. Na kontach żużlowców mnożyły się literki, w tym również defekty. W ósmym wyścigu doszło do groźnie wyglądającego upadku Krystiana Pieszczka, który uderzył w bandę, ale szybko się otrzepał, poszedł do parku maszyn, by kontynuować zawody.

Reklama

Kuriozalną sytuacją było to, że po dwóch seriach... zawodnicy rezerwowi mieli odjechane cztery (Gryszpiński) i trzy (Szczotka) biegi. Młodzieżowcy dostali mnóstwo szans na pokazanie swoich możliwości. Lepiej zaprezentował się ten pierwszy, który jechał odważnie i zbierał punkty. Sześć "oczek" pozwoliło wychowankowi pilskiej Polonii zajmować miejsce na fotelu lidera. Po trzeciej serii musiał jednak oddać pierwszą lokatę Oskarowi Fajferowi. Jedni potraktowali niedzielne zawody poważnie, inni wręcz przeciwnie.

Walasek aż zachorował

Jak przychodzą zawody indywidualne, wtedy pogarsza się zdrowie Grzegorza Walaska. 45-latek w swoim premierowym biegu wjechał w taśmę, a następnie wycofał się z zawodów z powodu złego samopoczucia. Czy to zaskoczenie? Wcale nie, to kolejny raz, kiedy doświadczony żużlowiec nie daje z siebie 100 procent w turnieju indywidualnym. W lidze z pewnością by pojechał od początku do końca.

Zastrzeżenia można mieć także do przygotowania Rune Holty. Norweg z polskim paszportem dwukrotnie nie zdążył na start, w pozostałych swoich wyścigach był strasznie wolny. Rzadko też się zdarza, żeby zawodnik dwa razy został wykluczony wskutek ostrzeżeń na starcie. W Gdańsku dopadło to Brady'ego Kurtza. Pozostali jechali z większym lub mniejszym powodzeniem. Niektóre biegi odbyły się w niepełnej obsadzie, gdyż rezerwowi szybko zaliczyli pięć startów.

To oni jechali dalej

Najwięcej punktów po rundzie zasadniczej uzbierał Michael Jepsen Jensen. Bezpośredni awans do biegu finałowego wywalczyl także Oskar Fajfer. Po dobrej postawie w barażu stawkę uzupełnili Patrick Hansen i Jakub Jamróg. Na barażu rywalizację zakończył Andrzej Lebiediew wraz z Siergiejem Łogaczowem. W decydującym wyścigu zwyciężył Oskar Fajfer i to on zgarnął tytuł Indywidualnego Mistrza eWinner 1. Ligi!

WYNIKI:

1. Oskar Fajfer - 11 (2,3,3,1,2) - 1. miejsce w finale

2. Patrick Hansen - 10 (1,3,1,3,2) +3 w barażu - 2. miejsce w finale



3. Jakub Jamróg - 11 (2,2,2,2,3) +2 w barażu - 3. miejsce w finale



4. Michael Jepsen Jensen - 13 (3,2,2,3,3) - defekt miejsce w finale

5. Andrzej Lebiediew (Cellfast Wilki Krosno) - 9 (0,1,3,2,3)

6. Siergiej Łogaczow (ROW Rybnik- 9 (3,0,3,2,1)

7. Tobiasz Musielak (Cellfast Wilki Krosno) - 9 (t,2,2,3,2)

8. Wiktor Kułakow (Zdunek Wybrzeże Gdańsk) - 8 (1,3,1,2,1)

9. Tomasz Gapiński (Arged Malesa Ostrów) - 7 (3,d,0,3,1)

10. Kacper Gomólski (ROW Rybnik) - 7 (0,2,3,0,2)

11. Wadim Tarasienko (Abramczyk Polonia Bydgoszcz) - 7 (1,t,2,1,3)

12. Piotr Gryszpiński (Zdunek Wybrzeże Gdańsk) - 6 (0,2,1,3,0)

13. Krystian Pieszczek (Zdunek Wybrzeże Gdańsk) - 4 (3,w,1,w,t)

14. Brady Kurtz (Orzeł Łódź) - 3 (2,w,1,w,0)

15. David Bellego (Abramczyk Polonia Bydgoszcz) - 3 (0,1,0,1,1)

16. Alan Szczotka (Zdunek Wybrzeże Gdańsk) - 3 (1,d,1,0,1)

17. Grzegorz Walasek (Arged Malesa Ostrów) - 0 (t,-,-,-,ns)

18. Rune Holta (ROW Rybnik) - 0 (w,w/2min,d, w/2min,w)

BIEG PO BIEGU:

1. Gapiński, Kurtz, Tarasienko, Lebiediew

2. Pieszczek, Jamróg, Kułakow, Gryszpiński, Walasek (T)

3. Jepsen Jensen, Gryszpiński, Szczotka, Bellego, Musielak (T), Holta (W/2min)

4. Łogaczow, Fajfer, Hansen, Gomólski

5. Fajfer, Jamróg, Bellego, Gapiński (D)

6. Kułakow, Jepsen Jensen, Lebiediew, Łogaczow

7. Hansen, Musielak, Gryszpiński, Szczotka, Tarasienko (T)

8. Gryszpiński, Gomólski, Szczotka, Kurtz (W), Pieszczek (W)

9. Gomólski, Musielak, Kułakow, Gapiński

10. Lebiediew, Jamróg, Hansen, Holta (D)

11. Łogaczow, Tarasienko, Pieszczek, Bellego

12. Fajfer, Jepsen Jensen, Kurtz, Szczotka

13. Gapiński, Łogaczow, Szczotka, Gryszpiński, Holta (W/2min)

14. Musielak, Lebiediew, Fajfer, Pieszczek (W)

15. Jepsen Jensen, Jamróg, Tarasienko, Gomólski

16. Hansen, Kułakow, Bellego, Kurtz (W)

17. Jepsen Jensen, Hansen, Gapiński, Pieszczek (T)

18. Lebiediew, Gomólski, Bellego, Walasek (NS)

19. Tarasienko, Fajfer, Kułakow, Holta (W)

20. Jamróg, Musielak, Łogaczow, Kurtz

Baraż. Hansen, Jamróg, Lebiediew, Łogaczow

Finał. Fajfer, Hansen, Jamróg, Jepsen Jensen (D)