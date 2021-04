​Żużel. Finał Brązowego Kasku. Rzucił się na głęboką wodę, ale nie utonął. Mateusz Cierniak zdecydowanym faworytem

W najbliższą sobotę na stadionie w Gdańsku zostanie rozegrany finał Brązowego Kasku. Na liście startowej znajdują się zawodnicy o zbliżonym potencjale, w takiej stawce emocje są gwarantowane! Zdecydowanym faworytem wydaje się być Mateusz Cierniak z Motoru Lublin. Początek zawodów o godzinie 15:00.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Żużel. Szybka kontra. Tych urodzin prezes Rusko długo nie zapomni INTERIA.TV

Reklama

O Brązowy Kask mogą rywalizować zawodnicy do 19. roku życia. Tym razem juniorzy powalczą o zwycięstwo na torze w Gdańsku. Na liście startowej znajdują się żużlowcy o zbliżonym potencjale, a także prezentujący obecnie podobny poziom. Jako jedyny z tej stawki wyróżnia się Mateusz Cierniak z Motoru Lublin. Po przejściu do PGE Ekstraligi spisuje się nieźle (średnia biegowa 1,417). Absolutnie nikt nie może go zaatakować mówiąc, że rzucił się na głęboką wodę i utonął. Odejście ze startującej w eWinner 1. Lidze Unii Tarnów to krok w dalszym rozwoju zdolnego nastolatka.

Reklama

W karierze sportowiec nigdy nie może być pewny wygranej. Czasami zdarza się słabsza dyspozycja dnia, a w żużlu istotną rolę odgrywa jeszcze sprzęt. Kto może zagrozić 18-letniemu zawodnikowi w odniesieniu zwycięstwa? Warto zwrócić uwagę na Denisa Zielińskiego, Mateusza Bartkowiaka (obaj ZOOleszcz DPV Logistic GKM), Karola Żupińskiego, Krzysztofa Lewandowskiego (obaj eWinner Apator) czy Bartłomieja Kowalskiego (Eltrox Włókniarz).

Na torach PGE Ekstraligi swoje umiejętności powiększają też tacy młodzieżowcy jak Krzysztof Sadurski, Kacper Pludra (obaj Fogo Unia), Fabian Ragus (Marwis.pl Falubaz) oraz Michał Curzytek (Betard Sparta). Nikomu nie trzeba przypominać o wielkim talencie do żużla Sebastiana Szostaka (Arged Malesa Ostrów) i Damiana Ratajczaka (Fogo Unia). Stawkę uzupełniają Kacper Grzelak, Jakub Krawczyk, Dawid Rempała oraz Kacper Łobodziński, który jak na razie przegrywa walkę o miejsce w składzie grudziądzan na mecze ligowe. Dobry występ w turnieju indywidualnym mógłby poprawić położenie juniora.

Cierniak będzie bronił tytułu wywalczonego przed rokiem w Ostrowie Wielkopolskim. Wówczas drugie miejsce zajął Sebastian Szostak, a trzecie Jakub Miśkowiak, który w sobotnich zawodach nie wystąpi z uwagi na wiek (w tym roku będzie obchodził 20. urodziny). Czy pierwsi dwaj znów stoczą rywalizację o zwycięstwo? To prawdopodobny scenariusz.

Lista startowa:

1. Krzysztof Sadurski

2. Kacper Grzelak

3. Fabian Ragus

4. Denis Zieliński

5. Damian Ratajczak

6. Mateusz Cierniak

7. Kacper Pludra

8. Jakub Krawczyk

9. Michał Curzytek

10. Kacper Łobodziński

11. Sebastian Szostak

12. Dawid Rempała

13. Krzysztof Lewandowski

14. Mateusz Bartkowiak

15. Bartłomiej Kowalski

16. Karol Żupiński

17. Jakub Poczta

18. Mateusz Jabłoński

Początek zawodów: godz. 15:00.

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź