Żużel. Fin czarnym koniem, junior po przejściach i odsiecz z Gorzowa (oceniamy siłę drużyn)

Spechouse PSŻ Poznań w sezonie 2021 może być drużyną, która będzie się biła o czołowe lokaty, ale równie dobrze zapląta się gdzieś w dolnych rejonach tabeli. Trener Piotr Paluch ma dwie mocne armaty na seniorce, ale reszta formacji jest jak modne, dziurawe spodnie.

Wspólnie z byłą prezes klubu z Rzeszowa - Martą Półtorak oceniamy siłę drużyn 2. Ligi Żużlowej. Ostatnim przystankiem w naszym cyklu jest Poznań i drużyna Spechouse PSŻ-u





Seniorzy - ocena 4.

Skład niby solidnie rozbudowany, ale stosunkowo łatwo wytypować kandydatów do jazdy. Jest piątka pewniaków i długo, długo nic. Eduard Krcmar i Kevin Woelbert będą trzaskać punkty aż miło. Wysokie średnie z zeszłego sezonu zobowiązują. Trzecim do brydża w teorii powinien być Rafał Karczmarz, ale nie wiadomo, czy nie nastąpi kolizja terminów z meczami Stali Gorzów, w której świeżo upieczony senior będzie jeździł na pozycji U24. W PSŻ-cie ze względów regulaminowych jest to niemożliwe. Czarnego konia upatruje w Tero Arnio, kokosów i wystrzału formy nie spodziewam się natomiast ze strony Roberta Chmiela i Larsa Skupienia.

U24 - ocena 3.

Przepisy zblokowały Karczmarza i powstała potężna luka. Dziwne trochę, że zaniedbano zabezpieczenie tej formacji. Menedżer będzie miał olbrzymi ból głowy, co z tym fantem zrobić. Chmiel i Skupień, którzy mogą się tutaj znaleźć są półkę niżej.

Juniorzy - ocena -3.

Na razie jest tylko Kacper Kłosok. Wychowanek ROW-u Rybnik jest bardziej znany z tego, że na inaugurację PGE Ekstraligi nie ukończył żadnego ze swoich wyścigów, potem wycofał się z zawodów, by w końcu zawiesić karierę. Słuch po nim zaginął, ale wraca. Dobrze, że nowe otwarcie przypada na 2. LŻ. Jego partnerów jednak nie znamy. Ratunkiem jest kwitnąca współpraca ze Stalą Gorzów. Możliwe, że kto wyląduje na ławie, zostanie oddelegowany do występów w Poznaniu.

Menedżer - ocena 4.

Kolejny z gorzowskiego zaciągu. Ma trudny orzech do zgryzienia, bo działacze oczekują od niego walki o awans, tymczasem kołdra krótka, a sam na motocykl już nie wsiądzie. Ugryzł żużla na wysokim poziomie, bez przerwy kręci się przy świetnym fachowcu - Stanisławie Chomskim. Przemawia za nim doświadczenie, będzie szkoleniowcem poznanian drugi rok z rzędu.

SUMA: 14