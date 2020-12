PGE Ekstraliga ogłosiła terminarz na sezon 2021. Szczęścia nie miał MrGarden GKM Grudziądz, który w pierwszej rundzie sezonu zasadniczego podejmuje u siebie samych mocarzy, a słabych rywali ma na wyjazdach. Może się okazać, że na półmetku GKM będzie bez punktu. - Może tak być, choć zrobimy wszystko, żeby tak się nie stało – mówi prezes klubu Marcin Murawski.

- Przynajmniej Artiom Łaguta się ucieszy - tak Marcin Murawski, prezes MrGarden GKM Grudziądz komentuje terminarz PGE Ekstraligi na sezon 2021. - Zaczynamy ze Spartą u siebie, a Łaguta, jak był niedawno w klubie, to mówił, że ma takie marzenie, żeby zacząć sezon w Grudziądzu. Ma czego chciał.

Jednak żarty na bok, bo terminarz jest dla GKM-u fatalny. Betard Sparta Wrocław, Moje Bermudy Stal Gorzów i Fogo Unia Leszno, to domowi rywale grudziądzan w pierwszej fazie sezonu zasadniczego. GKM ma mocarzy u siebie, a teoretycznie słabszych, jak RM Solar Falubaz czy eWinner Apator ma na wyjeździe. Po siedmiu kolejkach GKM może być bez punktu. - Może tak być, ale ja bym chciał przypomnieć, że wiele czynników wpływa na sportowy wynik. Na papierze kiepsko to wygląda, ale przygotujemy się na 110 procent i w każdym meczu będziemy walczyli o całą pulę. Zobaczymy, co z tego wyniknie - mówi Murawski.

Zdaniem prezesa GKM rok temu też miał trudny terminarz, a jednak udało się uniknąć najgorszego. - W sezonie 2020 zaczynaliśmy wyjazdem do Częstochowy, a potem mieliśmy u siebie słaby ROW Rybnik, a zaraz potem bardzo mocną Fogo Unię. Z Rybnikiem każdy z naszych zawodników zdobył powyżej 10 punktów i to nas uśpiło. Z Unią przeżyliśmy zderzenie ze ścianą, zostaliśmy brutalnie zweryfikowani - przypomina Murawski.

Teraz jednak wygląda to gorzej niż przed rokiem, bo też GKM nie jest tak mocny, jak był dotychczas. A najgorsze jest to, że zarówno Falubaz, jak i Apator, o których mówi się, że to główni konkurenci GKM-u w walce o utrzymanie, mają lepszy terminarz. No i w pierwszej rundzie podejmują zespół z Grudziądza u siebie. - Terminarz jest niewątpliwie trudny, ale zobaczymy. Finalnie każdy musi pojechać z każdym, więc to się jakoś zbilansuje. Skupiamy się na tym, że zaczynamy u siebie, czego się spodziewaliśmy, i zamierzamy się bić o pierwsze punkty - kwituje działacz.

