Żużel. Falubaz Zielona Góra wybuduje nowy obiekt? Wszystko w rękach kibiców

Jeden z obiektów miniżużlowych powstał ostatnio w Krośnie. - Mamy to. Budujemy szkoleniową piramidę. Tor liczy 120 metrów długości i zlokalizowany jest na stadionie przy ulicy Legionów . Nasz minitor został zweryfikowany przez szefa polskich sędziów Leszka Demskiego i oddany do użytku komunikatem PZM - pochwalił się pod koniec października 2023 zeszłoroczny spadkowicz z PGE Ekstraligi.

Całkiem możliwe, że podobne wieści niebawem przekaże Enea Falubaz. Na oficjalnej stronie internetowej pojawił się komunikat zachęcający kibiców do głosowania na projekt w Budżecie Obywatelskim. Jeżeli fani staną na wysokości zadania, to niebawem Zielona Góra będzie szczęśliwym posiadaczem minitoru . Adepci poza nim otrzymają również busa, który jest niezbędny do podróży na zawody organizowane w innych miastach.

Piotr Protasiewicz zachęca kibiców Falubazu do oddawania głosów

Fani nie mają dużo czasu do namysłu, gdyż głosowanie zakończy się 14 stycznia. Dla klubu to dobre informacje, bo wyniki poznamy przed startem sezonu 2024. Co warto zaznaczyć, sezonu ważnego dla całej zielonogórskiej społeczności. Enea Falubaz Zielona Góra po prawie dwóch latach przerwy powraca do najwyższej klasy rozgrywkowej i chce w niej pozytywnie namieszać.