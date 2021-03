Żużel. Falubaz pozazdrościł Apatorowi. Szykuje się kolejny wielki nabór

​Kluby żużlowe coraz chętniej stawiają na młodzież. Po spektakularnym naborze eWinner Apatora Toruń, szykuje się kolejna akcja na szeroką skalę. Tym razem przyszłych wychowanków ma zamiar szukać Falubaz Zielona Góra.

Kilka dni temu eWinner Apator zaskoczył całą Polskę i we współpracy z klubem MX Otopit Toruń zorganizował nabór do szkółki, jakiego jeszcze nie było. Zainteresowanie przekroczyło najśmielsze oczekiwania organizatorów. 13 marca na Motoarenie pojawiło się około czterdziestu młodych chłopaków marzących o karierze żużlowca. - Pięciu kandydatów wyróżniło się podczas naboru i zostali zaproszeni do treningów w szkółce żużlowej. Są to dzieci w różnym wieku - mówił nie tak dawno trener zespołu Tomasz Bajerski na łamach Interii.

O podobnej inicjatywie marzy Falubaz Zielona Góra. Włodarze klubu wraz ze sztabem szkoleniowym dopinają ostatnie szczegóły i nie mogą doczekać się efektów swojej pracy. - Na tę chwilę ustaliliśmy, że w połowie kwietnia odbędzie się oficjalny nabór, przygotowany przez nasz klub. O szczegółach jak to będzie wyglądać poinformujemy już niebawem. Mamy zamiar głośno o tym mówić przede wszystkim poprzez szkoły i inne instytucje związane ze sportem motorowym, czyli inne zielonogórskie kluby, które pomogą nam znaleźć osoby mające chęć spróbować swoich sił na motocyklu żużlowym - oznajmił Andrzej Wnęk, instruktor sportu żużlowego w Zielonej Górze.

Priorytetem jest jednak aktualnie wyjazd na tor, który zbliża się wielkimi krokami. - Młodzież cały czas ćwiczy i przygotowuje się ostro do sezonu. Właśnie wszyscy kończą zajęcia przygotowujące do wyjazdu na tor. Jeśli chodzi o sprawność, to możemy być spokojni. Aktualnie sprawdzamy sprzęt, bo szykujemy się do tego, by móc wyjechać na tor. O tym kiedy to nastąpi, zadecyduje pogoda - zakończył Andrzej Wnęk.

