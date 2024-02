Żużel. Falubaz podzielił się szczegółami ważnej inwestycji. Start budowy kwestią czasu

Brak wychowanków to obecnie największa zmora Enea Falubazu Zielona Góra. Jeszcze kilka lat temu młodzieżowcy z Myszką Miki na plastronie liczyli się w niemal każdych młodzieżowych zawodach. Obecnie natomiast w ekstraligowym składzie nie znajdziemy choćby jednego lokalnego żużlowca pochodzącego z południa województwa lubuskiego. Fani są tym faktem zaniepokojeni i z wielką ekscytacją wyczekują na następców Patryka Dudka. Właśnie został poczyniony pierwszy, ale za to ogromny krok. Za sprawą udanego głosowania w Budżecie Obywatelskim, w Zielonej Górze powstanie wreszcie nowoczesny tor do miniżużla, który pozwoli na szkolenie dzieci marzących o profesjonalnej karierze.

Reklama