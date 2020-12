Żużel. Falubaz nie chce się utrzymać w PGE Ekstralidze przy zielonym stoliku

Menedżer Falubazu Piotr Żyto chwali pomysł powiększenia PGE Ekstraligi. Uważa, że taka zmiana to korzyść dla atrakcyjności rozgrywek. Przestrzega jednak, że Falubaz nie ogląda się na regulamin i ani myśli, że to mogłaby być dla jego drużyny szansa uniknięcia degradacji w razie zajęcia ósmego miejsca.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ostafiński i Hynek biorą się za łby. Wideo INTERIA.TV

- To dobry pomysł. Musi być więcej meczów, a skoro telewizja tego chce, to myślę, że liga zostanie powiększona - komentuje dla nas Piotr Żyto. - Zobaczymy, od kiedy ta zmiana miałaby być wprowadzona. Z tego co słyszałem, w styczniu ma się wszystko wyjaśnić. Ja w żużlu siedzę od 40 lat i widziałem różne cuda wymyślane przez prezesów. Akurat ta zmiana to w mojej ocenie słuszny kierunek. Myślę, że rozgrywki będą ciekawsze. Tym bardziej, że plan jest taki, aby więcej drużyn jechało w play-offach, więc niektórym klubom wydłuży się sezon - podkreśla.

Reklama

Falubaz jest więc na "tak" w sprawie powiększenia ligi, ale menedżer drużyny od razu zaznacza, że to nie tak, że w Zielonej Górze chcą coś zyskać na nowych zasadach. Takie insynuacje padają pod adresem tych klubów, które wymieniane są do walki o utrzymanie. Poza Falubazem w tym gronie jest przede wszystkim GKM oraz Apator. Piotr Żyto jest bowiem przekonany, że jego zespół znów zaskoczy wszystkich ekspertów i pojedzie znacznie lepiej niż spodziewają się tego wszyscy.



- Nie mówmy tylko teraz, że chcemy powiększyć PGE Ekstraligę, bo trzeba pomóc GKM-owi, czy Falubazowi. Przestrzegam przed tym, bo nie wiemy, co przyniesie sezon i może okaże się, że skorzysta na tym ktoś inny. Dlatego dla mnie to nie ma znaczenia, czy zmiana wejdzie w życie od sezonu 2022 czy 2023. Falubaz na pewno nie patrzy na to w ten sposób - mówi Żyto.



Przypomnijmy, że pomysł powiększenia PGE Ekstraligi wyszedł ze strony honorowego prezesa PZM Andrzeja Witkowskiego. A skoro działacz o tak silnej pozycji rzucił w eter podobne słowa, to niewykluczone, że pomysł ten zostanie ostatecznie przeforsowany. Kluczowe rozmowy mają odbyć się po nowym roku.