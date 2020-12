Sezon 2020 dla Bartosza Zmarzlika okazał się znacznie lepszy niż pewnie nawet jemu samemu mogło się wydawać na jego początku. O ile w walce złoto w GP liczył się niemal od samego początku, o tyle w lidze polskiej jego ekipa, Moje Bermudy Stal Gorzów, zaczęła rozgrywki fatalnie i wiele wskazywało na to, że będzie się bić o utrzymanie.

Oczywiście, dla zawodnika tego formatu, sezon zaczyna się znacznie wcześniej niż w marcu. 25-letni żużlowiec w przerwie między rozgrywkami wygrał ważny plebiscyt, a także podpisał intratną umowę z dużym sponsorem. Oto najważniejsze daty Zmarzlika w roku 2020:

04.01. Wygrana w plebiscycie "Przeglądu Sportowego". Jako żużlowy mistrz świata oczywiście był w gronie szerokich faworytów do wysokiego miejsca, ale nikt się nie spodziewał, że to on sprzątnie kolejną statuetkę sprzed nosa Robertowi Lewandowskiemu. Zmarzlik został wybrany najlepszym polskim sportowcem roku 2019, czym był wyraźnie zawstydzony i zmieszany. Widać było, że nie spodziewał się tej wygranej, choć w pełni na nią zasłużył. To mocno wpłynęło na jego rozpoznawalność w kraju.

28.02. Poinformowanie o umowie z Orlenem. Tego dnia Zmarzlik oficjalnie powiedział, że dołączył do ekskluzywnego grona sportowców sponsorowanych przez słynny koncern. To ogromna nobilitacja, bowiem Orlen wybiera tylko prawdziwe gwiazdy sportów motorowych, takie jak Robert Kubica, Jakub Przygoński czy właśnie Zmarzlik. Dzięki temu wsparciu wielki budżet Zmarzlika jeszcze wzrósł.

01.05. Aneks do umowy w Stali. Tego dnia kibice w Gorzowie mogli odetchnąć z ulgą. Ich lider jako pierwszy zgodził się na obniżone stawki i podpisał aneks do kontraktu. Pandemia koronawirusa spowodowała, że wielu zawodników robiło ogromne problemy swoim klubom z tytułu niesatysfakcjonujących stawek w obliczu nowej sytuacji. Zmarzlik postanowił dać przykład kolegom z drużyny i jako kapitan poszedł na pierwszy ogień.

28.06. Po raz piewszy w nowym sezonie zobaczyliśmy "tego" Zmarzlika. Dwa premierowe spotkania ze strony mistrza świata były sporym zaskoczeniem. Choć punktowo oba wyglądały nieźle, to przy jego nazwisku pojawiła się rzecz, która w przypadku tego żużlowca jest wybitnie rzadka. Zmarzlik przywiózł kilka jedynek, a nawet kończył biegi na ostatnich pozycjach. W Rybniku jednak w końcu pokazał, co to znaczy mistrz. Zdobył płatny komplet punktów, choć jego Stal przegrała.

27.07. Zwycięstwo w Złotym Kasku. Na torze w Bydgoszczy zawodnik nie miał sobie równych i bezdyskusyjnie sięgnął po jedno z nielicznych trofeów, których mu jeszcze brakowało. Zmarzlik docenia wszystko, co uda mu się wygrać, więc z wyniku bardzo się cieszył. Nastawił się następnie na triumf w IMP, który miał odbyć się 1,5 miesiąca później. Tego bowiem też nadal nie miał w kolekcji.

09.08. Prowadzona przez kapitalnego Zmarzlika (18 punktów) Stal odbija się od ligowego dna i zaczyna marsz w górę tabeli. Później zanotuje serię zwycięstw i ostatecznie wyląduje w fazie play-off, co na początkowym etapie sezonu wydawało się mission impossible. Sam Zmarzlik znowu jest niemal nie do pokonania, i po niemrawym początku, lata po każdym torze.

18-19.09. Zmarzlik królem Pragi. Polak dokonał wielkiej sztuki. Udało mu się dwukrotnie wygrać w miejscu, które do tej pory nie było jego ulubionym. Dość powiedzieć, że to tam w 2018 roku prawdopodobnie zaprzepaścił szansę na tytuł mistrza świata. Tym razem jednak pokazał się z kapitalnej strony i dzięki dwum zwycięstwom awansował na fotel lidera klasyfikacji generalnej.

03.10. Stało się to, czego po Pradze się spodziewano. Bartosz obronił w Toruniu tytuł mistrza świata, choć było nerwowo. W pierwszym turnieju zaliczył nieprzyjemny upadek, po którym wszyscy zadrżeliśmy. Na szczęście nic mu się nie stało, ale do końca musiał uważać na czyhających rywali. Po zawodach oświadczył, że zostanie ojcem.

11.10. Stal ze srebrem DMP. To wydawało się niemożliwe pewnie nawet dla samego Zmarzlika. Stal w świetnym stylu podniosła się po fatalnych pierwszych meczach i ostatecznie dojechała aż do finału, gdzie nie dała rady Fogo Unii Leszno. W obliczu tego co działo się jednak wcześniej, należy traktować to jako wielki sukces.

23.10. Ogłoszenie nowego kontraktu w Stali. Dużo mówiło się, że Zmarzlik może zmienić otoczenie. Pisano o kapitalnej ofercie z Lublina, a także o nieco zepsutych relacjach między klubem w Gorzowie a samym żużlowcem. Ostatecznie do żadnego odejścia nie doszło i mistrz świata nadal będzie jeździł w Stali.

