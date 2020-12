Klub żużlowy z Torunia w swojej bogatej historii czterokrotnie sięgał po Drużynowe Mistrzostwo Polski. "Anioły" wszystkie tytuły zdobyły jeszcze na stadionie przy ulicy Broniewskiego. Teraz zamiast stadionu znajduje się tam galeria handlowa. Na nowoczesnej "Motoarenie" - przez dwanaście lat - nie zdołały wspiąć się na sam szczyt. Raz za to spadły do niższej ligi.

Największe sukcesy

Historia toruńskiego Apatora jest naprawdę długa. Choć trudno uwierzyć, to "Anioły" tylko czterokrotnie zdobywały Drużynowe Mistrzostwo Polski (1986, 1990, 2001 i 2008). Wszystkie te triumfy zostały wywalczone jeszcze, kiedy startowały na starym stadionie przy ulicy Broniewskiego. Teraz w tym miejscu znajduje się galeria handlowa "Plaza". Na nowoczesnej Motoarenie klub z Torunia do tej pory nie potrafił wspiąć się na szczyt. A jeździ tam od sezonu 2009. Więcej złota nie było, był za to spadek do niższej ligi w fatalnym 2019 roku.

Klub z Grodu Kopernika do swojej gabloty z trofeami dorzucił jeszcze siedem srebrnych, a także brązowych medali DMP. Torunianie jeszcze nie tak dawno temu chwalili się doskonałym szkoleniem (ostatnie lata najlepiej przemilczeć). Efektem tego dobrego szkolenia było sześć złotych krążków zdobytych w Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów oraz trzy srebrne i cztery brązowe. Medali jest cała masa także w parach seniorskich (4-4-7), jak i juniorskich (5-3-6). Końcówka XX wieku należała do "Aniołów" w zmaganiach Drużynowego Pucharu Polski (złoto w sezonie 1993 oraz w latach 1996-1998). Jak widać, miejsce Apatora jest w elicie.

Najważniejsze daty

1962 - Pierwsze zawody w Toruniu rozegrano już w 1930 roku, jednak 32 lata później przekształcono toruński klub w Klub Sportowy "Apator". Właśnie z tą nazwą najbardziej kojarzony jest ośrodek z Grodu Kopernika.

1983 - W tym roku Apator Toruń po raz pierwszy w swojej historii zakończył zmagania w elicie na podium. Najpierw w Grodzie Kopernika musieli zadowolić się trzecim miejscem i brązowym medalem.

1986 - Czas na pierwsze złoto przeszedł trzy lata później. Torunianie zdobywali tytuł jeszcze trzykrotnie (1990, 2001 i 2008).

2009 - Klub przeniósł się na toruńską Motoarenę. Co ciekawe, ze stadioniem przy ulicy Broniewskiego torunianie pożegnali się z klasą, a mianowicie swoim ostatnim (jak do tej pory) złotem DMP.

2019 - Spadek do niższej klasy rozgrywkowej.

Najważniejsi zawodnicy

Wojciech Żabiałowicz - były doskonały żużlowiec, Indywidualny Mistrz Polski z 1986 roku. Całą karierę spędził w Apatorze, a po zakończeniu ścigania zajął się trenowaniem żużlowców z Torunia. Dwukrotnie - jako zawodnik - zdobył z zespołem z Grodu Kopernika złoto DMP (1986 i 1990). Prawdziwa legenda toruńskiego żużla.

Marian Rose - W latach sześćdziesiątych osiągał ogromne sukcesy - zdobył m.in. złoto w Drużynowym Pucharze Świata czy też srebro w finale Indywidualnych Mistrzostw Polski. Karierę torunianina zakończył wypadek z 19 kwietnia 1970 roku, który miał miejsce na torze w Rzeszowie. Niestety zmarł. Motoarena - podobnie jak poprzedni stadion - nosi jego imię.

Na kartach historii zapisało się naprawdę wielu fantastycznych zawodników, którzy zasługują, aby znaleźć się w tej rubryce. Każdy w Toruniu z wielkim sentymentem wspomina Wiesława Jagusia, Ryana Sullivana, Tony'ego Rickardssona, Jasona Crumpa, Pera Jonssona, Roberta Sawinę, Mirosława Kowalika, Jacka Krzyżaniaka czy w nieco jeszcze bardziej odległych czasach Stanisława Miedzińskiego, Eugeniusza Miastkowskiego, Krzysztofa Kuczwalskiego i Jana Ząbika.

Ceniony był też Tomasz Bajerski. Teraz 45-latek próbuje pisać historię w roli trenera. Warta odnotowania jest też wierność klubowi z Torunia Chrisa Holdera, a także Adriana Miedzińskiego. Obaj odegrali ważną rolę w powrocie do PGE Ekstraligi. Wielka szkoda, że kariery nie kontynuuje już Karol Ząbik, swego czasu niesamowity talent, zresztą najlepszy junior na świecie z 2006 roku.

Najważniejsi ludzie

Jan Ząbik reprezentował barwy toruńskiego klubu w latach 1966-1986. Po zakończeniu kariery został trenerem, miał smykałkę do szkolenia młodzieży, wybudował w Toruniu minitor. Nie można zapominać o Romanie Karkosiku, który wpakował mnóstwo kasy w rozwój klubu.

Co teraz?

eWinner Apator Toruń w zakończonym sezonie wygrał zmagania na pierwszoligowym froncie, dlatego w 2021 roku wróci do rywalizacji z najlepszymi. Trener Tomasz Bajerski będzie miał do dyspozycji braci - Jacka i Chrisa Holderów, wychowanków w osobach Pawła Przedpełskiego i Adriana Miedzińskiego, Roberta Lamberta oraz Tobiasza Musielaka. Odpowiadać za wyniki formacji młodzieżowej ma przede wszystkim Karol Żupiński. Na papierze wydaje się, że zespół z Grodu Kopernika może powalczyć co najwyżej o utrzymanie w PGE Ekstralidze.

