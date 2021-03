Żużel. eWinner Apator pozował w nowych kevlarach. Zaprezentowano wszystkich oprócz Miedzińskiego

Żużlowcy eWinner Apatora pokazali światu swoje nowe kevlary. Oko kamery uchwyciło wszystkich zawodników klubu poza Adrianem Miedzińskim. Niektórzy twierdzą, że to nie przypadek.

Pierwszą sesję w nowych kevlarach wykonano całej drużynie. Pozowali dobrze znani w Toruniu bracia Holderowie, Paweł Przedpełski, Robert Lambert, Tobiasz Musielak, a także juniorzy. Nowe kombinezony są bardzo podobne do tych zeszłorocznych, które Apator nosił podczas jednosezonowego pobytu na zapleczu PGE Ekstraligi. Widocznie w eWinner 1. Lidze działacze przywiązali się nie tylko do części zawodników, ale także ich ubioru.

Wprawne oczy kibiców szybko wychwyciły, że w opublikowanym na klubowym kanale YouTube nagraniu z kulis sesji brakuje jednego zawodnika. Chodzi o Adriana Miedzińskiego - wychowanka Apatora, który wrócił do macierzystej drużyny, gdy ta po raz pierwszy zaznała goryczy spadku z najwyższej klasy rozgrywkowej. Po powrocie do elity stracił jednak pewne miejsce w składzie i w nadchodzącym sezonie musiałby o nie rywalizować z Pawłem Przedpełskim oraz Tobiaszem Musielakiem.

Już podczas okienka głośno plotkowano o tym, że prezes Ilona Termińska nie zdecyduje się przedłużyć kontraktu z Miedzińskim. Zatrudnienie uznanego zawodnika miały rozważać niektóre kluby z eWinner 1. Ligi, między innymi PGG ROW Rybnik, Cellfast Wilki Krosno czy nawet lokalny rywal "Aniołów" - Abramczyk Polonia Bydgoszcz. Ostatecznie jednak nie doszły one do porozumienia z torunianinem, który - przynajmniej teoretycznie - pozostał w drużynie z Motoareny.

Już jesienią w kuluarach szeptano jednak, że ten ruch to tylko przejściowe rozwiązanie i Miedziński szybko znajdzie nowego pracodawcę. Podpisanie kontraktu z eWinner Apatorem miałoby mu tylko ułatwić szybsze dołączenie do drużyny z niższej ligi. W takim wypadku można go w dowolnym momencie wypożyczyć. Gdyby w listopadzie nie znalazł żadnego pracodawcy, wolny transfer do nowego klubu byłby możliwy dopiero podczas pierwszego tegorocznego okienka transferowego - na początku maja.

Brak Miedzińskiego na sesji nie musi automatycznie oznaczać zmiany pracodawcy. Marek Cieślak, trener PGG ROW-u Rybnik - klubu o którym najczęściej mówiło się w kontekście wypożyczenia Miedzińskiego - zdementował w rozmowie z nami jakoby torunianin był już z nimi po słowie. Były selekcjoner dodał, iż skład jego zespołu jest kompletny. Co więcej, 35-latek został niedawno wybrany kapitanem Apatora. Niewykluczone więc, że przypuszczenia kibiców są nieco rozdmuchane.

