Żużel. eWinner 1. liga. Zmiany u Frederika Jakobsena. Chce być lepszy niż przed rokiem

Frederik Jakobsen w sezonie 2020 był jednym z największych objawień eWinner 1. Ligi. Zawodnik Aforti Startu nie zamierza na tym poprzestać i chce stale podnosić swoje umiejętności. Duńczyk kilka dni temu wprowadził ważne zmiany, dzięki którym ma być jeszcze lepszy niż przed rokiem.

Frederika Jakobsena można śmiało określić jako jednego z ojców sukcesu rewelacyjnego drugiego miejsca Aforti Startu w sezonie 2020. Duńczyk niemal od pierwszego meczu jeździł jak z nut, co spowodowało, że znalazł się w gronie najlepszych zawodników całych rozgrywek. W pewnym momencie spekulowało się nawet o jego transferze do PGE Ekstraligi, ale ostatecznie żużlowiec zdecydował się na kontynuowanie kariery w pierwszej stolicy Polski.

Reprezentant kraju Hamleta już na początku sezonu może zyskać przewagę nad innymi. 22-latek jako jeden z pierwszych zawodników pojawił się na torze w 2021 roku. - W Vojens trenowaliśmy razem z reprezentacją Danii. Miałem naprawdę dwa dobre dni treningowe. Najważniejsze to powrót na motocykl, ponowne poczucie tego wszystkiego i oczywiście sama jazda. Pierwszego dnia jeździliśmy indywidualnie, ale już drugiego startowaliśmy spod taśmy. Jestem gotowy na kolejne próby - oznajmił w rozmowie z klubową telewizją Aforti Startu.

Będzie lepszy niż przed rokiem?

Frederik Jakobsen to niezwykle ambitny zawodnik. Żużlowiec gnieźnieńskiej drużyny nie zamierza stać w miejscu i chce poprawić swoje ubiegłoroczne wyniki. Mają w tym mu pomóc inwestycje, które poczynił w okresie zimowym. - Mam kilka rzeczy do sprawdzenia. Jak zawsze jest kilka ulepszeń, ponieważ chcę być szybszy i lepszy. Nigdy nie stoję w miejscu. Pojawiło się kilka zmian w moich silnikach, dlatego trening jest mi potrzebny, aby zobaczyć co mogę zrobić, by być jeszcze szybszym niż rok temu. Mam także nowego mechanika. Zostaliśmy już kolegami po pierwszym dniu wspólnej pracy. To świetny facet i od razu wpasował się do teamu. Liczę na dobrą współpracę z całym moim zespołem - zakończył Jakobsen.

Wiele na to wskazuje, że przed Frederikiem Jakobsenem pierwszy sezon w karierze, w którym będzie pełnił rolę lidera całej drużyny. Jeżeli spojrzymy na kadrę Aforti Startu, to właśnie Duńczyk prezentuje się najlepiej na papierze. Pomimo młodego wieku, stać go już na wielkie rzeczy, dlatego kibice oraz sam trener gnieźnieńskiej ekipy wiele sobie po nim obiecują. Kolejny dobry rok przybliży go również do upragnionej PGE Ekstraligi.

