​Żużel. eWinner 1. Liga. Złe wiadomości o stanie zdrowia Petera Kildemanda. Aforti Start ma problem

Sebastian Zwiewka Żużel

Peter Kildemand złamał obojczyk. To oznacza, że Duńczyk nie będzie do dyspozycji menedżera Rafaela Wojciechowskiego co najmniej przez kilka tygodni. Aforti Start Gniezno ma teraz spory problem. Żużlowiec jeszcze w piątek przejdzie operację.

