​Żużel. eWinner 1. Liga. Zdunek Wybrzeże. W Gdańsku zawarczały motocykle. Dziewięciu zawodników przetestowało nawierzchnię

Żużlowcy Zdunek Wybrzeża Gdańsk są już po pierwszym treningu na własnym torze. Menedżer Eryk Jóźwiak przyglądał się jeździe dziewięciu swoich podopiecznych. Nawierzchnię testowało dziewięciu zawodników.

Dziewięciu żużlowców Zdunek Wybrzeża Gdańsk pojawiło się na pierwszym treningu w 2021 roku. Menedżer Eryk Jóźwiak przyglądał się jeździe Krystiana Pieszczka, Jakuba Jamroga, Michała Gruchalskiego, Lukasa Fienhage, Aleksandra Kajbuszewa, Kevina Juhla Pedersena, Alana Szczotki, Piotra Gryszpińskiego i Amadeusza Szulista. - Fajnie, że udało nam się wyjechać. Powoli możemy przygotowywać formę na torze. Następny trening w środę. Jeżeli niektórzy chłopcy będą czuli się na siłach, to wystartują spod taśmy. Na razie nie ma jednak ciśnienia, chodzi o to żeby się rozjeździć oraz poczuć luz na motocyklu. Wszyscy zawodnicy dobrze wyglądali, tor jest przyczepniejszy niż zawsze, więc na początku było lekkie zaskoczenie - powiedział menedżer gdańszczan.

Brakowało tylko Wiktora Kułakowa, Rasmusa Jensena oraz Drew Kempa. Trzej zawodnicy zagraniczni zameldują się w Gdańsku na dniach. - Pojeździliśmy we wtorek, pojeździmy w środę, pojeździmy też w piątek. Cała trójka stawi się na piątkowym treningu i będziemy przygotowywać się do ligi. Sezon wystartuje na początku kwietnia, dlatego musimy zasuwać - dodał. We wtorek dwukrotnie z nawierzchnią toru zapoznał się młody Rosjanin Aleksandr Kajbuszew. - Na szczęście nic mu się stało. Upadki wyglądały groźnie, ale jest cały i zdrowy - zapewnił Jóźwiak.

Junior Piotr Gryszpiński zauważył zmianę w porównaniu z sezonem 2020. - Fajny trening za nami. Na trasie porobiły się koleiny, trzeba było się ich trzymać i jechać swoim torem. Nie można było za dużo kombinować, bo był dosyć przyczepny. Wprowadziłem małe zmiany w motocyklach, później jechałem cały czas na tych samych przełożeniach. Po dosypaniu nawierzchni dostrzegam zmianę na drugim łuku - w porównaniu z poprzednim sezonem nie ma koleiny, zawsze był taki dół. Troszeczkę inaczej trzeba wjechać - wyjaśnił 21-latek.

Gdańszczanie w środę wyjadą na tor około godziny 13:00.

