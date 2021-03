​Żużel. eWinner 1. Liga. Zdunek Wybrzeże ma diament do oszlifowania. W debiucie pokonał lidera

Drew Kemp zabłysnął w swoim pierwszym wyścigu podczas niedzielnego III Memoriału Henryka Żyto. Młody żużlowiec Zdunek Wybrzeża pozostawił w pokonanym polu Wiktora Kułakowa, czyli zawodnika kreowanego na lidera gdańskiego zespołu. W Gdańsku mają diament do oszlifowania.

Dwukrotny Indywidualny Mistrz Wielkiej Brytanii do lat 19 w III Memoriale Henryka Żyto wystąpił w parze Krystianem Pieszczkiem. Choć zdobył 4 punkty w sześciu wyścigach, to zebrał pozytywne opinie za swoją postawę. Już w pierwszej gonitwie potrafił wygrać z kreowanym na lidera Zdunek Wybrzeża Wiktorem Kułakowem. - Na pewno mogę być zadowolony z mojego pierwszego startu, w którym wygraliśmy podwójnie. Później jednak moje starty nie były najlepsze i wiem, że mam nad czym pracować w przyszłości. Treningi przed ligą zadecydują o mojej pozycji - powiedział Drew Kemp, cytowany przez oficjalną stronę gdańszczan.

18-latek od pewnego czasu przebywa w Gdańsku, gdzie przygotowuje się do rozgrywek i poznaje swój nowy domowy obiekt. - Mówiąc szczerze, jeszcze nigdy nie jeździłem na takim torze jak gdański, choć jak na razie mi on pasuje i podchodzę optymistycznie do jazdy. Na pewno wiem, że z każdym treningiem będzie coraz lepiej. To nie jest najłatwiejszy tor na jakim jeździłem, gdyż szybko się zmienia, a do tego jest dość szorstki. Na pewno wspaniale jest tu jeździć, gdy się prowadzi. Ja wiem, że będę się tu czuł coraz lepiej - dodał.

Kemp to ciekawa opcja szczególnie na U24. Menedżer Eryk Jóźwiak akurat na tej pozycji ma pięciu zawodników do wyboru, jednak Michał Gruchalski i Lukas Fienhage w niedzielę uzbierali zaledwie po 2 punkty. - Na pewno wszystko tutaj zależy od klubowego manegmentu, który wybierze zawodnika do jazdy. Ja ze swojej strony mogę zdeklarować, że będę walczył o swoje miejsce i o to, by udowodnić po co tu jestem - zaznaczył żużlowiec.

Utalentowany Brytyjczyk w swoim kraju podpisał kontrakty w dwóch klubach. Czeka go mnóstwo zawodów. - Mam według mojego terminarza przed sobą aż 66 ligowych spotkań i na pewno czeka mnie bardzo intensywny sezon. Wierzę w to, że będę mógł też realizować się w Polsce i podróżować pomiędzy dwoma krajami, startując w nich regularnie. Takie są moje plany i chcę się skupić na tym, by znaleźć się w składzie i czynić postęp każdego tygodnia - zapewnił.

Obok Drew Kempa, Michała Gruchalskiego i Lukasa Fienhage, w Zdunek Wybrzeżu na pozycji do 24 lat mogą jeszcze startować Aleksandr Kajbuszew oraz Kevin Juhl Pedersen.

