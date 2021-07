Żużel. eWinner 1. Liga. Wybrzeże - Start. Gdańszczanie wygrali z bonusem. Start oficjalnie poza play-off

Z powodu kiepskiego stanu toru, spotkanie w Gdańsku trudno uznać za promocję żużla. Szczególnie drugi łuk był dla zawodników niebezpieczną zagadką. W każdym wyścigu żużlowcy mieli problem z jego pokonaniem. Najgroźniejsza sytuacja wydarzyła się jednak na pierwszym wirażu. Marcel Studziński zaliczył upadek, po którym opuścił tor w karetce. Junior nabawił się kontuzji kolana. Nie wiadomo jednak, jak poważny jest to uraz.

Przez zły stan toru doszło do dodatkowych prac, by nawierzchnia nadawała się do jazdy i ścigania. Efekty prac były jednak mizerne. W zasadzie im dłużej pracowano, tym tor wyglądał gorzej. Dwa razy wydarzeń torowych przestraszył się Mikołaj Czapla. Prawie z bandą zapoznali się Michał Gruchalski i Peter Kildemand. Każdy bardziej walczył o przetrwanie, aniżeli myślał o ściganiu. Jakieś mijanki na torze się trafiły, lecz było ich za wiele. Głównie decydował start i brak błędów na trasie.

Wybrzeże zgarnia pełną pulę, choć nie było to pewne

W trudnych warunkach lepiej poradzili sobie gospodarze. Od początku ich przewaga nie ulegała wątpliwości. Rywale rzadko się rewanżowali, W pewnym momencie przewaga Wybrzeża osiągnęła nawet 19 punktów. Od tego momentu do gospodarzy wróciły demony z tego sezonu. Zespół na własne życzenie przegrał już kilka punktów w sezonie. Tym razem zagrożony był bonus, gdyż przed nominowanymi goście zmniejszyli straty do 13 "oczek". Tym razem podopieczni Eryka Jóźwiaka stanęli jednak na wysokości zadania.

Dodatkowy punkt ma dużą wartość. Wybrzeże zrównało się w tabeli z Abramczyk Polonią Bydgoszcz i Arged Malesą Ostrów Wielkopolski. Żadna z ekip na straty pozwolić sobie nie może. Chwila słabości oznacza odpadnięcie z walki o medale. Przekonał się o tym właśnie Start. Gnieźnianie stracili już szanse na play-off. Pytanie zatem, jak klub podejdzie do ostatnich spotkań, w których pojedzie o "pietruszkę".

ZDUNEK WYBRZEŻE Gdańsk - 52

AFORTI START Gniezno - 37



Zdunek Wybrzeże Gdańsk:

9. Rasmus Jensen 9 (3,1,3,2,0)

10. Krystian Pieszczek 9 (3,2,1,0,3)

11. Jakub Jamróg 11 (1,3,3,3,2)

12. Michał Gruchalski 2 (0,1,1,d)

13. Wiktor Kułakow 11+1 (3,2,3,1,2*)

14. Piotr Gryszpiński 6+2 (2*,2,2*)

15. Alan Szczotka 3 (3,d,0)

16. Drew Kemp NS



Aforti Start Gniezno:

1. Peter Kildemand 11 (0,3,0,2,3,3)

2. Frederik Jakobsen 5 (2,1,0,2)

3. Oskar Fajfer 9+1 (2,2,1,1,2*,1)

4. Szymon Szwacher 0 (-,-,-,-,-)

5. Timo Lahti 10+1 (1*,3,2,3,0,1)

6. Marcel Studziński 0 (0,w,-)

7. Mikołaj Czapla 2+1 (1,d,d,1*)

8. Philip Hellstroem-Baangs 0 (w,0)

Bieg po biegu:

1. (65,28) Jensen, Fajfer, Jamróg, Kildemand - 4:2 - 4:2

2. (66,38) Szczotka, Gryszpiński, Czapla, Studziński - 5:1 - 9:3

3. (65,06) Kułakow, Jakobsen, Lahti, Gruchalski - 3:3 - 12:6

4. (66,25) Pieszczek, Gryszpiński, Hellstroem-Baengs (w), Studziński (w) - 5:0 - 17:6

5. (64,69) Jamróg, Fajfer, Gruchalski, Hellstroem-Baengs - 4:2 - 21:8

6. (64,50) Kildemand, Kułakow, Jakobsen, Szczotka - 2:4 - 23:12

7. (64,72) Lahti, Pieszczek, Jensen, Czapla - 3:3 - 26:15

8. (64,53) Kułakow, Gryszpiński, Fajfer, Kildemand - 5:1 - 31:16

9. (63,88) Jensen, Kildemand, Pieszcek, Jakobsen - 4:2 - 35:18

10. (64,50) Jamróg, Lahti, Gruchalski, Czapla (d) - 4:2 - 39:20

11. (65,05) Kildemand, Jensen, Fajfer, Gruchalski (d) - 2:4 - 41:24

12. (64,81) Jamróg, Jakobsen, Czapla, Szczotka - 3:3 - 44:27

13. (65,07) Lahti, Fajfer, Kułakow, Pieszczek - 1:5 - 45:32

14. (63,09) Pieszczek, Kułakow, Fajfer, Lahti - 5:1 - 50:33

15. (64,25) Kildemand, Jamróg, Lahti, Jensen - 2:4 - 52:37