​Żużel. eWinner 1. Liga. Wybrzeże - Orzeł. Postawić Gruchalskiego na nogi

Największą bolączką Zdunek Wybrzeża w pierwszych spotkaniach tego sezonu bez wątpienia są zawodnicy do lat 24. Efekt? Mierne wyniki Michała Gruchalskiego i Lukasa Fienhage. Jeżeli drużyna znad morza chce bić się o awans do PGE Ekstraligi, to musi liczyć na odbudowanie wychowanka częstochowskiego Włókniarza. Bez tego będzie ciężko o triumf w eWinner 1. Lidze.

Gdańscy kibice z dużym entuzjazmem przyjęli wiadomość o pozyskaniu Michała Gruchalskiego. Wychowanek Włókniarza Częstochowa zasilił Zdunek Wybrzeże rzutem na taśmę, transfer został potwierdzony w ostatnim dniu okienka. 23-letni żużlowiec był wymieniany w gronie wyróżniających się zawodników do 24. roku życia, lecz sezon brutalnie go weryfikuje. Menedżer Eryk Jóźwiak wystawił Polaka w dwóch pierwszych meczach, pomimo słabej postawy w przedsezonowym Memoriale Henryka Żyto.

W Tarnowie Gruchalski zaczął zawody od "trójki", ale pokonał tylko juniorów i Alexandra Woentina. Później było już tylko gorzej. Zdecydowanie poniżej oczekiwań zawodnik spisał się w trakcie domowego pojedynku z ROW-em Rybnik. Zaledwie zdobyty punkt przyczynił się do remisu z osłabionym rywalem (w ogranizmie Michaela Jepsena Jensena zdiagnozowano zakażenie koronawirusem, a Marek Cieślak nie mógł zastosować zastępstwa zawodnika). Menedżer gdańszczan podjął słuszną decyzję odstawiając krajowego seniora od składu.

Zawiedli, więc czas na powrót Gruchalskiego

Zastępujący go Lukas Fienhage w starciu nad morzem z Abramczyk Polonią Bydgoszcz ustrzegł się wypadki, wygrywał z rywalami, których po prostu musiał pokonać. Dużo gorzej było w Gnieźnie, gdzie nie zdobył choćby "oczka", a w dodatku zanotował upadek jadąc przed juniorem Mikołajem Czaplą. Poza jednym przebłyskiem, nie przekonuje też wchodzący czasem z rezerwy Aleksandr Kajbuszew. Jóźwiak w odwodzie ma jeszcze Drew Kempa, jednak Brytyjczyk to melodia przyszłości.

Zdunek Wybrzeże to jedna z najmocniejszych ekip w eWinner 1. Lidze. Skuteczna walka o awans do PGE Ekstraligi, to misja możliwa do wykonania. Problem stanowią tylko zawodnicy U24. Najlepszym rozwiązaniem dla gdańskiej drużyny wydaje się być Gruchalski. Ten chłopak potrafi jechać, trzeba go tylko odbudować. Odstawianie od meczowego zestawienia nie służy żadnemu zawodnikowi. Runda zasadnicza to miejsce na testy, dopiero w play-offach rozpocznie się prawdziwa batalia o awans do najlepszej ligi świata. Niemiec i Rosjanin nie wykorzystali szansy. Czas na Polaka.

Średnie biegowe zawodników do lat 24 regularnie startujących w eWinner 1. Lidze:

Andreas Lyager - 2,000 (20 biegów - Abramczyk Polonia Bydgoszcz)

Wiktor Trofimow - 1,929 (14 biegów - ROW Rybnik)

Frederik Jakobsen - 1,800 (10 biegów - Aforti Start Gniezno)

Luke Becker - 1,769 (13 biegów - Orzeł Łódź)

Patrick Hansen - 1,700 (10 biegów - Arged Malesa Ostrów)

Patryk Wojdyło - 1,588 (17 biegów - Cellfast Wilków Krosno)

Alexander Woentin - 0,824 (17 biegów - Unia Tarnów)

----------------------------------------------------------------------------------------------

Michał Gruchalski - 1,000 (6 biegów - Zdunek Wybrzeże Gdańsk)

Aleksandr Kajbuszew - 1,000 (3 biegi - Zdunek Wybrzeże Gdańsk)

Lukas Fienhage - 0,833 (6 biegów - Zdunek Wybrzeże Gdańsk)

Wyniki gdańszczan jak widać pozostawiają wiele do życzenia. Gruchalskiego jednak stać na lepszą jazdę, co niejednokrotnie udowadniał.

Awizowane składy na mecz Zdunek Wybrzeże Gdańsk - Orzeł Łódź:

Orzeł Łódź: 1. Marcin Nowak, 2. Brady Kurtz, 3. Norbert Kościuch, 4. Luke Becker, 5. Aleksandr Łoktajew, 6. Mateusz Dul.

Zdunek Wybrzeże Gdańsk: 9. Wiktor Kułakow, 10. Michał Gruchalski, 11. Krystian Pieszczek, 12. Jakub Jamróg, 13. Rasmus Jensen, 14. Alan Szczotka, 15. Piotr Gryszpiński, 16. Lukas Fienhage.

Początek meczu w sobotę 15 maja o godzinie 18:30.

