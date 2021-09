Żużel. eWinner 1. Liga. Wilki-Wybrzeże. Jeden bieg może o wszystkim zdecydować. Szczotka musi wyczyścić głowę

Wybrzeże i tak może mówić o relatywnie korzystnym wyniku, jeśli weźmiemy pod uwagę dorobek czołowych zawodników tej drużyny w starciu z Wilkami. Krystian Pieszczek zdobył trzy, a Wiktor Kułakow siedem punktów. W roli lidera zastąpił ich nieoczekiwanie Michał Gruchalski, który wygrał dwa arcyważne biegi. Swoje pojechali także Rasmus Jensen i Jakub Jamróg. Jeśli Wybrzeże chce jeszcze myśleć o awansie, musi liczyć na lepszą postawę Kułakowa i Pieszczka. Krystian Plech zauważa także inny ważny aspekt.

- Moim zdaniem kluczowy będzie bieg juniorski. Pięć punktów młodzieżowców może nadrobić ewentualne wpadki seniorów. Wybrzeże jako jedyne w tym sezonie wygrało w Krośnie, więc na pewno Wilki nie mogą spać spokojnie. Potencjał i chęć na lepszy występ mają na pewno Pieszczek i Kułakow, bo w niedzielę poszło im przeciętnie. Pytanie, czy Michał Gruchalski zdoła powtórzyć tak dobry występ. Miał swoje problemy, ale potrafi notować przebłyski. Dla mnie jest jednak cały czas niewiadomą. Trudno cokolwiek przewidzieć w przypadku tego żużlowca - mówi.

To się nie może powtórzyć

Czasami jeden punkt może zdecydować o wyniku spotkania. Wybrzeże mogło wygrać, ale w 12. biegu nieoczekiwaną porażkę z Aleksem Rydlewskim zaliczył Alan Szczotka. - Faktycznie. Ten zawodnik ma jednak pewną charakterystyczną przypadłość: wychodzi mu często pierwszy bieg, a potem się męczy. Może być niezwykle istotne, kto przyjedzie na trzecim miejscu w biegu dwunastym. Mecz raczej będzie bowiem na styku. Mogą zaważyć zdobycze juniorów, tak jak np. w 2017 roku podczas barażu Wybrzeża z Get Well Toruń, kiedy to szalenie ważne punkty woził Dominik Kossakowski - mówi menedżer żużlowy i syn legendy polskiego speedwaya.

Wynik 45:45 teoretycznie promuje na razie krośnian, ale sprawa nadal jest otwarta. Przypomnijmy, że w rundzie zasadniczej Wybrzeże, w które wówczas mało kto już wierzył, wygrało na Podkarpaciu, psując miejscowym wielkie święto. Był to bowiem pierwszy w historii mecz Wilków u siebie przy sztucznym oświetleniu. Dopisało wszystko, poza wynikiem sportowym. W Krośnie nie chcą więcej tego przeżywać.

Awizowane składy:

Cellast Wilki Krosno: 9. Tobiasz Musielak 10. Mateusz Szczepaniak 11. Patryk Wojdyło 12. Vaclav Milik 13. Andrzej Lebiediew 14. Seweryn Orgacki 15. Aleks Rydlewski

Zdunek Wybrzeże Gdańsk: 1. Rasmus Jensen 2. Krystian Pieszczek 3. Jakub Jamróg 4. Brak zawodnika 5. Wiktor Kułakow 6. Alan Szczotka 7. Piotr Gryszpiński

Początek meczu: sobota, 11 września, 16:00.