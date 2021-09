Żużel. eWinner 1. Liga. W Gnieźnie mają już nowego trenera, jednak nie zdradzają nazwiska

Piotr Kaczorek Żużel

Aforti Start Gniezno kończących się właśnie rozgrywek nie może zaliczyć do udanych. Gnieźnianie po trzech znakomitych sezonach, w których kończyli pierwszoligowe zmagania na podium, tym razem uplasowali się na siódmej lokacie. Między innymi ze względu na słabą pozycję w tabeli na koniec sezonu, zmiany w klubie nie ograniczą się do wymiany kilku zawodników. Nastąpią również w sztabie szkoleniowym. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, klub szuka nowego menadżera drużyny i, jak powiedział Interii Rafael Wojciechowski, został on już wybrany.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra Ostafińskiego i Hynka. Żużlowa giełda zamknięta INTERIA.TV