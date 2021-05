Powrót Nielsa Kristina Iversena nie pomógł Unii Tarnów, przez co na dobre ugrzęzła ona na dnie ligowej tabeli. Ewidentnie zabrakło kontuzjowanego Rohana Tungate'a, który w środowym spotkaniu ligi duńskiej brał udział w kraksie. Australijczyk nie doznał złamań, ale lekarze nie dali mu zgody na start. To z pewnością była dla Unii olbrzymia strata, a piąta porażka sprawia, że ekipa z Tarnowa jest na prostej drodze do spadku.

O Unii powiedziano już wiele i to zazwyczaj bardzo cierpkich słów. Nawet jeśli chciałoby szukać się pozytywów, to obecnie w Tarnowie ich po prostu nie widać. Fatalna tendencja miała zostać odwrócona w sobotę, ale już kilka dni wcześniej plany pokrzyżował groźny wypadek Rohana Tungate'a w Danii. Lider zespołu przyleciał wprawdzie do Polski, ale w zawodach nie wziął udziału. Gospodarze nie mogli skorzystać również z Kima Nilssona, więc do składu wszedł Oskar Bober. Bez lidera Unia walczyła o to, by się nie zbłaźnić.

Od początku jednak wszystko posypało się jak domek z kart. Ekipie Tomasza Proszowskiego nic nie układało się po myśli, a ich wynik ratował jedynie Niels Kristian Iversen. Nawet Duńczyk nie uchronił się jednak od podwójnej przegranej. On chociaż podjął rękawice. Reszta natomiast zdobyła mniej, niż musiała. Bober wypalił się po pierwszym starcie, a występy Alexandra Woentina, Przemysława Koniecznego i Dawida Rempały należy przemilczeć, jeśli nie chce się ich urazić.

Patrząc po wyniku, można odnieść wrażenie, że nawet Tungate niewiele by dał. Zespół jest w kompletnej rozsypce. 5 porażek w 5 meczach to bilans beznadziejny i dla klubu naprawdę nie ma chyba ratunku. Eksplozji formy trudno spodziewać się u kogokolwiek, natomiast na rynku nie pojawia się nikt godny uwagi. Zresztą nawet gdyby był, to pewnie Unia i tak nie znalazłaby na niego pieniędzy.

Swoją klęską Unia skupia na sobie całą uwagę. Warto jednak docenić Arged Malesę, która po przegranych na własne życzenie w końcu pokazała moc. Renesans formy przechodzi Grzegorz Walasek, kolejny dobry mecz zaliczył Patrick Hansen. Juniorzy natomiast udowadniają, czemu stawiało się ich w gronie najlepszego duetu ligi. W drużynie widać też rezerwy, gdyż występ Nicolaia Klindta pozostawił sporo do życzenia. Ostrowianie w świetnym stylu wrócili do gry i niekoniecznie w innych meczach muszą oni stać na straconej pozycji.

UNIA Tarnów - 33

ARGED MALESA Ostrów Wielkopolski - 57

Unia Tarnów:

9. Niels Kristian Iversen 13 (3,3,1,2,1,3)

10. Alexander Woentin 2 (1,0,-,1)

11. Artur Mroczka 6+2 (w,2,1*,1*,2,0

12. Ernest Koza 7+2 (1*,1*,2,0,3)

13. Oskar Bober 4 (2,1,-,u,1)

14. Przemysław Konieczny 0 (0,0,-)

15. Dawid Rempała 1 (1,0,0,0)

16. Piotr Świercz NS



Arged Malesa Ostrów Wielkopolski:

1. Oliver Berntzon 11+1 (1,3,3,3,1*)

2. Daniel Kaczmarek 0 (-,-,-,-)

3. Grzegorz Walasek 13 (2,3,3,3,2)

4. Tomasz Gapiński 6+3 (2*,0,2*,2*,-)

5. Nicolai Klindt 5 (0,2,3,t,-)

6. Sebastian Szostak 10+1 (3,3,0,2*,2)

7. Jakub Krawczyk 4+2 (2*,1*,1,0)

8. Patrick Hansen 8+1 (3,2*,0,3)

Bieg po biegu:

1. (68,23) Iversen, Walasek, Berntzon, Mroczka (w) - 3:3 - 3:3

2. (71,89) Szostak, Krawczyk, Rempała, Konieczny - 1:5 - 4:8

3. (70,13) Hansen, Bober, Koza, Klindt - 3:3 - 7:11

4. (71,82) Szostak, Gapiński, Woentin, Konieczny - 1:5 - 8:16

5. (70,50) Walasek, Mroczka, Koza, Gapiński - 3:3 - 11:19

6. (71,19) Bernzton, Hansen, Bober, Rempała - 1:5 - 12:24

7. (69,94) Iversen, Klindt, Krawczyk, Woentin - 3:3 - 15:27

8. (71,14) Walasek, Gapiński, Iversen, Rempała - 1:5 - 16:32

9. (71,51) Berntzon, Iversen, Mroczka, Hansen - 3:3 - 19:35

10. (70,50) Klindt, Koza, Mroczka, Szostak - 3:3 - 22:38

11. (71,76) Berntzon, Gapiński, Iversen, Koza - 1:5 - 23:43

12. (71,77) Hansen, Mroczka, Krawczyk, Rempała - 2:4 - 25:47

13. (72,43) Walasek, Szostak, Woentin, Bober (w) - 1:5 - 26:52

14. (72,25) Koza, Szostak, Bober, Krawczyk - 4:2 - 30:54

15. (71,45) Iversen, Walasek, Berntzon, Mroczka - 3:3 - 33:57

