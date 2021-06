Żuzel. eWinner 1. Liga. Trzech i pół muszkietera poprowadziło Orła do zwycięstwa!

Noty dla zawodników Orła Łódź

Marcin Nowak: 5 - odjechał bardzo dobre spotkanie. Pokonany jedynie przez Daniela Jeleniewskiego i Wadima Tarasienkę - w pozostałych biegach bezbłędny. Gdyby formę z meczów domowych przełożył na mecze wyjazdowe, byłby jednym z najlepszych zawodników w lidze. Musi nad tym popracować.

Aleksandr Łoktajew: 5+ - bardzo dobry mecz Łoktajewa, który zmazał plamę po blamażu w Gnieźnie. Został pokonany tylko raz, przez Wadima Tarasienkę, na własne życzenie, bo zamiast jechać szeroko, trzymał się krawężnika. Jednak ogólnie pozostawił po sobie dobre wrażenie.

Norbert Kościuch: 5 - choć wystartował w zaledwie dwóch biegach, ocenę i tak przyznamy. To m.in. dzięki niemu Orzeł rozpoczął zwycięski marsz po podwójnej wygranej Kościucha i Beckera w biegu piątym. Zapowiadało się na to, że to będzie dobry mecz w wykonaniu wychowanka Unii Leszno, ale na przeszkodzie stanął bardzo niebezpiecznie wyglądający wypadek.

Piotr Pióro: brak oceny - nie startował

Brady Kurtz: 5 - jeśli kibice Orła oczekiwali jakiegoś zadośćuczynienia, czy zrehabilitowania się po niesympatycznej przygodzie przy okazji meczu ze Startem Gniezno, wydaje się, że mogą czuć się ukontentowani sposobem w jaki Kurtz zmazał plamę. Odjechał kolejne bardzo solidne zawody i był jednym z liderów swojej drużyny.

Jakub Sroka: 1 - nie zdobył żadnego punktu, nie pokonał żadnego rywala

Mateusz Dul: 3 - szału nie zrobił, ale pojechał po raz kolejny na przyzwoitym poziomie. Może żałować, że dał się minąć Przyjemskiemu w biegu młodzieżowców i nie udało mu się wygrać z Adrianem Gałą po bardzo ładnej walce.

Luke Becker: 4 - występ w kratkę. Raz przyjeżdżał daleko z tyłu, raz wygrywał. Raz przywiózł korzystny wynik w ważnym momencie, raz nie był w stanie tego zrobić. Potencjał na dobre wyniki u niego jest, ale trzeba popracować nad stabilizacją formy.

Noty dla zawodników Abramczyk Polonii Bydgoszcz

Daniel Jeleniewski: 2 - kibice Polonii mieli pełne prawo oczekiwać od niego lepszej zdobyczy, bo przecież jeździł w Łodzi przez kilka sezonów. Na początku wydawało się, że będzie liderem przyjezdnych, jednak w drugiej połowie zawodów nie istniał. Słaby występ.

Andreas Lyager: 1 - powiedzieć, że Duńczyk pojechał słabo, to nic nie powiedzieć. Pokonał jedynie Luke’a Beckera w premierowym starcie, później był w stanie przyjechać jedynie przed juniorami i kolegami z drużyny.

Adrian Gała: 2 - początek zawodów całkowicie nieudany. Później wydawało się, że coś drgnęło i ktoś wesprze Wadima Tarasienkę, jednak po dwóch udanych biegach wychowanek Startu znów nie punktował. Podobnie jak Jeleniewski - słaby występ.

David Bellego: brak oceny - nie startował

Wadim Tarasienko: 5 - nie był to idealny występ Rosjanina, ale wciąż był najlepszym zawodnikiem Lecha Kędziory. Średnio zdobywał dwa punkty na bieg i tylko jemu Polonia może zawdzięczać, że nie przegrała jeszcze większą różnicą punktów.

Wiktor Przyjemski: 4+ - pierwszy tak dobry występ Przyjemskiego w lidze. 16-latek wygrał bieg młodzieżowców po ładnej walce, dowiózł 5:1 broniąc się przed Lukiem Beckerem. Może żałować biegu czternastego, w którym jechał drugi i dał się minąć rywalom, ale na wygrane w ważnych biegach przyjdzie jeszcze czas.

Nikodem Bartoch: 1 - nie zaprezentował niczego szczególnego, pokonał jedynie Jakuba Srokę. Jak na zawodnika z takim doświadczeniem to zbyt mało.

Jewgienij Sajdullin: 2 - wystartował dwa razy, pokonał jedynie juniorów. Szału więc nie zrobił, ale tragedii również nie było.

