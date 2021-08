Żużel. eWinner 1. Liga. Tobiasz Musielak: Nie odbieram zbyt wiele telefonów

Musielak to obecnie najskuteczniejszy żużlowiec eWinner 1. Ligi. Legitymuje się średnią 2,338 punktu na bieg i wydaje się, że nie miałby większych problemów by rywalizować na torach PGE Ekstraligi. Odpowiedź na to, czy by sobie poradził, mielibyśmy już w tym roku, bo wychowanek leszczyńskiej Unii ma ważny kontrakt z ekstraligowym eWinner Apatorem Toruń. Niestety dla niego, trener Apatora, Tomasz Bajerski, postawił w tym roku na Adriana Miedzińskiego, a Musielak trafił na wypożyczenie do Cellfast Wilków Krosno.

Musielak z uśmiechem na ustach przyznaje, że jeszcze nie wie, w której lidze będzie jeździł i cały czas się nad tym zastanawia. Telefon mu się jednak nie przegrzewa, bo i nie do niego trafiają oferty, i nie ma ich zbyt wiele. - Menadżerka odbiera tego typu telefony. Filtruje je i nie dochodzą wszystkie. Oczywiście wiem, kto dzwoni, ale nie ma też zbyt wiele telefonów. Dopiero się dowiedzieliśmy, co będzie w Ekstralidze. Z zawodnikiem U24 też nikt za bardzo nie wiedział, co będzie, jaki będzie regulamin i dopiero kilka dni temu się to pojawiło. Myślę, że dopiero teraz się to wszystko rozpędzi - mówił w Żarnowicy Musielak.

U24 betonuje rynek?

Wydaje się, że zawodnikom pokroju Musielaka byłoby łatwiej o zatrudnienie w wyższej klasie rozgrywkowej, gdyby nie przepis o zawodniku U24. Na 40 miejsc seniorskich w PGE Ekstralidze i eWinner 1. Lidze, 8 przypada właśnie żużlowcom tej kategorii, co zmniejsza liczbę miejsc dla pozostałych zawodników.

Otwarcie ten przepis krytykował choćby Nicolai Klindt, który liczył na to, że po dobrym występie jako gość w Gorzowie w sezonie 2020, uda mu się znaleźć zatrudnienie w PGE Ekstralidze. Przepis o zawodniku do lat 24 zniweczył jego plany. Co na temat tego przepisu i ograniczeniu rynku sądzi Musielak? - Nie zastanawiałem się nad tym głębiej. Faktycznie może bym znalazł pracę w Ekstralidze, ale powiem szczerze, że jestem dobrze nastawiony do jazdy w eWinner 1. Lidze. Ta liga się rozwija cały czas, jest coraz lepiej, coraz fajniej. Nie mam za bardzo zdania w tym temacie - zakończył.