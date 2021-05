Żużel. eWinner 1. Liga. Siedmiu wspaniałych 2. kolejki. Dwóch zawodników U24, trzech ostrowian!

Rohan Tungate – 16 (3,3,3,3,2,2)

Australijczyk był jedynym zawodnikiem Unii Tarnów, który był w stanie powalczyć z zawodnikami Orła Łódź. Świadczy o tym fakt, że odpowiadał za 40% całego dorobku swojej drużyny.

Wiktor Kułakow – 14 (3,3,3,3,2)

Wybrzeże zawiodło, ale Rosjanin pojechał na - jak zwykle - bardzo wysokim poziomie. Niewiele zabrakło do kompletu, niewiele też do pokonania ROW-u Rybnik, jednak Kułakow nie mógł mieć sobie nic do zarzucenia.

Tomasz Gapiński – 13 (3,3,1,3,3)

Doświadczony zawodnik dał popis swoich umiejętności z meczu z Aforti Startem Gniezno. Dwukrotnie mijał bez większych problemów lidera przyjezdnych, Oskara Fajfera, czy fenomenalnego dzień wcześniej w Rybniku Timo Lahtiego. Raz zdołał pokonać go Frederik Jakobsen, jednak to wciąż był znakomity występ "Gapy".

Patryk Wojdyło – 11+2 (3,2*,2*,3,1)

Jedno z objawień eWinner 1. Ligi. Wojdyło świetnie jeździł na drugoligowych torach i wielu zastanawiało się, czy przeniesie dobrą formę na tory pierwszoligowe. Nie punktuje tak znakomicie, jak w 2. Lidze, jednak co najmniej daje radę. Tak też było w starciu z Abramczyk Polonią Bydgoszcz - po czterech startach był komplet, w ostatnim biegu Tarasienko okazał się zbyt szybki.

Patrick Hansen – 8+4 (2*,2*,2*,2*)

Duńczyk udowadnia, że przedsezonowe słowa o tym, że chce być najlepszym zawodnikiem U24 ligi nie były tylko słowami. W meczu przeciwko Startowi Gniezno zanotował płatny komplet i w każdym ze swoich startów dowoził podwójne zwycięstwo.

Mateusz Tudzież – 8+1 (3,2,1,1,1*)

Nieoczekiwany bohater ROW-u Rybnik. Jeśli wskazać zawodnika, dzięki któremu rybniczanie nie polegli w Gdańsku osłabieni brakiem Michaela Jepsena Jensena, należałoby wymienić nazwisko Tudzież. Młody zawodnik zapunktował na poziomie czterech seniorów, którzy ostali się w składzie i zdobył bardzo cenne punkty.

Sebastian Szostak – 4 (3,0,1)

Wychowanek ostrowskiego klubu powoli staje się nudny. W każdym z dotychczas rozegranych spotkań nie miał zbyt wielkich problemów z młodzieżowcami rywali. Tak też było w meczu z Aforti Startem Gniezno - ani Studziński, ani Czapla nie sprawili mu większych problemów.

